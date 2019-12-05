南洋金門僑青尋根 探訪老家不虛此行

前往金門尋根的馬來西亞馬六甲吳銘豪等4名僑鄉青年，今天走訪金沙鎮大地村先祖古厝，其中李佳柔、李家田及吳晨禾3人是首次回鄉，雖未遇見親人，但覺得回鄉不虛此行。

來自馬六甲的吳銘豪、李佳柔、李家田及吳晨禾參加金門縣政府辦理的南洋僑鄉青年返金尋根交流活動，經過幾天的團體參訪，今天下午是個別的尋訪親時間，4人聯袂來到先祖居住的大地村。

其中，吳銘豪曾隨父親吳友鏗回鄉2次，這次沒有長輩陪同，他重回大地12號五世祖的吳心泉宅探視。這棟古宅已在2016年1月捐贈給金門縣政府，並由金門縣文化局規劃為「吳心泉紀念館」，現進行整修中。

在滿是鷹架的古厝中，吳銘豪見到了古厝當年管理人吳清榮的遺孀黃麗珠。吳銘豪表達要祭拜先祖，在黃麗珠協助點香下，吳銘豪完成簡單的祭拜。黃麗珠則在旁祈願祖先保庇吳銘豪，隨即帶著吳銘豪及其他3名馬六甲僑青到古厝旁自宅小憩。

黃麗珠說，丈夫吳清榮8歲就住進吳心泉宅，與公公看管吳心泉宅，直到82歲過世；全家人對這座古宅充滿感情，很不捨古宅捐給縣府。

吳銘豪指出，父親了解他們的心情，但為了讓古厝可長可久，還是覺得捐贈縣府是保護古厝最妥善的方式，感謝宗親多年來代管古厝的辛勞。

「吳心泉紀念館」整修工程施工人員表示，預計明年中工程完工。

吳銘豪說，2006年大地吳氏家廟奠安時，返鄉的馬六甲宗親坐滿一輛遊覽車；現在馬六甲方面已開始受理「吳心泉紀念館」完工典禮報名，以目前報名熱烈情況看來，可能要包下2輛遊覽車才容納得了。

同樣家住馬六甲的李佳柔、李家田及吳晨禾3人是第一次回金門，他們先祖吳克魚的老家就在吳心泉宅旁。由於老家今天無人，3人在大門口合影，覺得不虛此行，也為尋根劃下句點。