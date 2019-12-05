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少子化衝擊高教！鍾佳濱拚大學升級 葉壽山提修大學法

2019-12-05 19:46聯合報 記者江國豪／即時報導

屏東縣有4所公私立大學，有鑒於高教環境面臨少子化衝擊，屏東第一選區民進黨立委參選人鍾佳濱推「留縣升學、在地安養、創造就業」政見，以推動屏東國立大學頂尖化，讓學生在家鄉就學，做為其中一劑解方。國民黨參選人葉壽山則認為，國外許多頂尖大學是私校，值得台灣借鏡，他主張應修改《大學法》，讓私校獲得公平的教學資源，提升台灣高教競爭力。

屏東科技大學教授吳明昌、丁澈士、屏東大學教授張桂鳳、屏東科技大學前副校長梁文進等學者，今天在蔡英文、鍾佳濱屏東聯合競選總部帶著110名學者連署書，表達力挺蔡英文總統及鍾佳濱連任，並為鍾所提政見背書。

鍾表示，高教面臨招生困境，未來10年內全國會有近1/3的大專校院受到少子化衝擊，為了替台灣高教找到出路，也替人才培育找到方向，將爭取頂尖科大進駐屏東，讓技職教育能更完整。在教育部近期推動的「公公併」政策方向下，他協助屏科大與台科大洽談合併，就是讓屏東國立大學頂尖化的例子，未來能讓技職體系的優秀孩子，可以就近在家鄉就學。

對手葉壽山則認為，政府著重公立學校補助，私校所獲得的資源相對較少，反觀國外大學頂尖的都是私校為主，這代表國內「大學法」沒有辦法達成教學平等及學術平等，他主張應當針對「大學法」進行修法。

另外，葉壽山表示「讀萬卷書不如行萬里路」，他響應國民黨總統候選人韓國瑜主張，由教育部編列經費，讓學生到國外交流拓展視野，。他也提議由教育部針對清寒學生，成立「優秀學生評比獎學金補助辦法」，以協助清寒學生安心就學。

民進黨屏東縣第一選區立委參選人鍾佳濱（中），提出「留縣升學、在地安養、創造就業」...
民進黨屏東縣第一選區立委參選人鍾佳濱（中），提出「留縣升學、在地安養、創造就業」政見，並獲110名學者支持背書。記者江國豪／攝影
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民進黨屏東縣第一選區立委參選人鍾佳濱（左三），提出「留縣升學、在地安養、創造就業...
民進黨屏東縣第一選區立委參選人鍾佳濱（左三），提出「留縣升學、在地安養、創造就業」政見，並獲110名學者支持背書。記者江國豪／攝影
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國民黨屏東第一選區立委參選人葉壽山（左三），響應國民黨總統候選人韓國瑜的政見，支...
國民黨屏東第一選區立委參選人葉壽山（左三），響應國民黨總統候選人韓國瑜的政見，支持大學生到國外交流墊高視野，費用由教育部編列經費支持。圖／葉壽山競選團隊提供
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屏東縣高教教育部2020選舉屏東縣立委2020選舉

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