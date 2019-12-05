少子化衝擊高教！鍾佳濱拚大學升級 葉壽山提修大學法

屏東縣有4所公私立大學，有鑒於高教環境面臨少子化衝擊，屏東第一選區民進黨立委參選人鍾佳濱推「留縣升學、在地安養、創造就業」政見，以推動屏東國立大學頂尖化，讓學生在家鄉就學，做為其中一劑解方。國民黨參選人葉壽山則認為，國外許多頂尖大學是私校，值得台灣借鏡，他主張應修改《大學法》，讓私校獲得公平的教學資源，提升台灣高教競爭力。

屏東科技大學教授吳明昌、丁澈士、屏東大學教授張桂鳳、屏東科技大學前副校長梁文進等學者，今天在蔡英文、鍾佳濱屏東聯合競選總部帶著110名學者連署書，表達力挺蔡英文總統及鍾佳濱連任，並為鍾所提政見背書。

鍾表示，高教面臨招生困境，未來10年內全國會有近1/3的大專校院受到少子化衝擊，為了替台灣高教找到出路，也替人才培育找到方向，將爭取頂尖科大進駐屏東，讓技職教育能更完整。在教育部近期推動的「公公併」政策方向下，他協助屏科大與台科大洽談合併，就是讓屏東國立大學頂尖化的例子，未來能讓技職體系的優秀孩子，可以就近在家鄉就學。

對手葉壽山則認為，政府著重公立學校補助，私校所獲得的資源相對較少，反觀國外大學頂尖的都是私校為主，這代表國內「大學法」沒有辦法達成教學平等及學術平等，他主張應當針對「大學法」進行修法。