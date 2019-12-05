親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到晚要補助

澎湖合橫國小學生疑染諾羅病毒 全校停課一天

2019-12-05 19:49中央社 澎湖縣5日電

澎湖偏鄉的西嶼合橫國小，今天傳出全校32名學生中，有18名疑似諾羅病毒群聚感染，校方緊急通報教育處，宣布全校明天停課

澎湖縣政府教育處長蘇啟昌表示，合橫國小全校有32名學生，今天有18名學生出現類似不適症狀，超過半數疑似群聚感染諾羅病毒，因校方也正好段考完，決定明天停課一天，加上適逢週末，下週一恢復上課。

澎湖縣政府衛生局長蕭靜蓉表示，諾羅病毒可感染人類而引起腸胃道發炎，是非常普遍的症狀，一般透過糞口、飛沫或海鮮等傳染，造成噁心、嘔吐、腹瀉甚至併發頭痛、倦怠等症狀，一般潛伏期是24至48小時，目前已請學校在停課期間進行環境消毒工作，同時也派員進行衛教與了解學生狀況。

諾羅病毒澎湖停課

延伸閱讀

澎湖冬季旅遊補助再加碼 澎澄飯店房型免費升等

大陸漁船澎湖附近海域沉沒 13人獲救4人失蹤...

美財長籲法國停課數位稅 先談成協議再說

澎湖大倉媽祖文化園區 反對村民陳情

相關新聞

少子化衝擊高教！鍾佳濱拚大學升級 葉壽山提修大學法

2019-12-05 19:46

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》 小故事獻給大時代

2019-12-05 17:26

賴清德拚「一天九村」鐵人行程 李問化身淡菜男孩

2019-12-05 17:21

注意「陷阱」！2019高雄國際貨櫃藝術節在高美館等你

2019-12-05 16:32

台韓鳥友癡癡地等！黑面琵鷺「H74」再返茄萣溼地度冬

2019-12-05 14:47

迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工

2019-12-05 13:55

水庫設浮動式太陽光電 南市經發局：不影響水質

2019-12-05 13:31

協助高雄偏鄉推C肝微根除 扶輪社慨捐居民篩檢費

2019-12-05 12:33

「買太太 、力先生、毒小姐」 內門罕見姓氏趣事多

2019-12-05 07:57

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

金湖鎮代回饋家扶 捐10萬助建扶幼館

2019-12-04 23:46

葉匡時訪鼓山洞 盼增觀光元素

2019-12-04 23:26

高雄追光季來囉 城市光廊展120米光之耶誕樹到跨年

2019-12-04 23:19

李四川化身「工頭川伯」 主持桃源建國橋動土

2019-12-04 20:33

高市一德夜市何去何從 市府：可研議在勞工公園找定點

2019-12-04 20:00

「酒香也怕巷子深」 高市推視障按摩與6企業簽特約商店

2019-12-04 19:59

選舉文宣小物超療癒 洗完好浴皂還能敷面膜

2019-12-04 17:15

影／雞場惡臭源自背後腐敗結構 屏南立委參選人張怡怒點5人

2019-12-04 17:14

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

高雄印刷廠枯水期排藍色水遭查獲 環局檢測超標開罰

2019-12-04 15:56

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

影／高雄追光季啟動 點亮全台最大耶誕樹

2019-12-04 22:44

基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租

2019-12-05 13:53

迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工

2019-12-05 13:55

20年租金8400萬元 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 18:58

「買太太 、力先生、毒小姐」 內門罕見姓氏趣事多

2019-12-05 07:57

新北小綠人不跑了 改閃燈警示

2019-12-04 22:57

海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場

2019-12-05 15:39

基市府謝絕參訪寵物銀行 張善政秉持中立緊急取消行程

2019-12-04 21:31

李四川化身「工頭川伯」 主持桃源建國橋動土

2019-12-04 20:33

高雄追光季來囉 城市光廊展120米光之耶誕樹到跨年

2019-12-04 23:19

苗栗縣近3年赴陸考察49次 議員批：花公帑被統戰

2019-12-05 11:54

高雄內門怪姓多 机、買、力都是姓

2019-12-04 23:27

解決竹科塞車 竹縣啟動智慧交通第3期

2019-12-04 23:18

楊梅仙草花節人次達70萬 開不開花都是商機

2019-12-05 16:54

「阿峰」的新鞋小作所幫圓夢 苗栗縣第3家揭牌

2019-12-05 11:13

環狀線這段隔音牆要減噪！ 新北捷：納入住戶感受

2019-12-05 14:28

成大資工選才上機測驗 考題是上千行程式碼

2019-12-05 15:50

台南橘9麻嘉快線今啟航！可直達嘉義高鐵站 也有多站停

2019-12-05 17:25

嘉義城隍廟雲嘉南首創 添香油「嗶一下」就行

2019-12-05 13:47

道路髒「很見笑」！投縣環境清潔賽 首獎300萬

2019-12-05 00:07

竹縣首屆高山烏龍優良茶評鑑比賽 它榮登「茶王」

2019-12-05 12:12

苗栗縣保育桌曆推出秒殺 縣府再加碼網路問卷6日開放

2019-12-04 20:56

他研發花生烘乾機 免看老天臉色

2019-12-04 23:31

影／彰化爭取捷運 林佳龍：落實運量培養避免蚊子路線

2019-12-05 16:54

台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝

2019-12-05 14:58

傳說中的「矮黑人」之謎 屏南山中石板屋藏線索

2019-12-05 17:25

水庫設浮動式太陽光電 南市經發局：不影響水質

2019-12-05 13:31

秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14

29年來每人每月捐100元 畜試所慈暉社聚沙成塔救難助學

2019-12-05 08:47

台南優質宮廟再進化 廟會陣頭將有專人督陣

2019-12-05 11:21

機車族注意！北市停車場推車牌辨識 還可線上自動扣款

2019-12-05 13:56

文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝」

2019-12-05 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top