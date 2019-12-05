澎湖合橫國小學生疑染諾羅病毒 全校停課一天

澎湖偏鄉的西嶼合橫國小，今天傳出全校32名學生中，有18名疑似諾羅病毒群聚感染，校方緊急通報教育處，宣布全校明天停課。

澎湖縣政府教育處長蘇啟昌表示，合橫國小全校有32名學生，今天有18名學生出現類似不適症狀，超過半數疑似群聚感染諾羅病毒，因校方也正好段考完，決定明天停課一天，加上適逢週末，下週一恢復上課。

澎湖縣政府衛生局長蕭靜蓉表示，諾羅病毒可感染人類而引起腸胃道發炎，是非常普遍的症狀，一般透過糞口、飛沫或海鮮等傳染，造成噁心、嘔吐、腹瀉甚至併發頭痛、倦怠等症狀，一般潛伏期是24至48小時，目前已請學校在停課期間進行環境消毒工作，同時也派員進行衛教與了解學生狀況。