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《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》 小故事獻給大時代

2019-12-05 17:26聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

由影想文化藝術基金會與高雄市愛樂文化藝術基金會主辦，中國信託文教基金會贊助巡演的「2019新舞臺藝術節」《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，12月6、7日在高雄大東文化藝術中心演出。劇情以女性、家族後代的視角，來講述在日治時期以金礦、煤礦發跡的基隆顏家故事。影想文化藝術基金會執行長李崗表示，以此小故事獻給大時代，希望大家一起來品味時代。

高雄市副市長葉匡時表示，李崗是他多年好友，對於台灣歷史研究相當深入，過去曾拍攝過以霧峰林家為題材的「阿罩霧風雲」電影：《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》這齣戲是講述台灣日治時代五大家族其中的基隆顏家的故事，希望高雄民眾進劇場感受戲背後雋永的時代故事，更期許未來李崗導演可以把另外三個大家族故事展現出來，包括當地高雄陳家的故事。

舞台劇監製李崗則說，過去年輕時在高雄當兵，電影「想飛」也在高雄空軍基地拍攝，他跟高雄有淵源與情感。這齣戲在紀實影像以及虛實相映的舞台實景中，開啟穿越不同時空的敘事手法與創作美學，具體而微地呈現世家、庶民的個人生命史觀，以此映照大時代的變遷與動盪。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》由劇場才女導演廖若涵執導，金鐘獎編劇詹傑執筆，原著作者一青妙是顏家後代，也親自登台。一青妙說，這是父母、顏氏家族的故事，顏家與高雄也頗有淵源，顏家在高雄也有產業，與高雄陳家也有婚嫁。

劇中主角顏惠民作為顏氏大家族的繼承人， 10歲就被送往日本留學，歷經殖民、戰敗、國民政府統治等時局驟變，終生困惑，不知該歸屬何處。當顏惠民在1966年跟小他16歲的妻子一青和枝相遇，3年後年僅25歲的一青和枝抵達臺灣，成為顏氏家族長媳。這兩條相似卻又相反的交錯旅程，帶出了截然不同的故事軸線，也牽扯出台日之間複雜的國族議題、身分認同與文化隔閡。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》以女性、家族後代的視角，講述在日治時期以金礦、煤礦...
《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》以女性、家族後代的視角，講述在日治時期以金礦、煤礦發跡的基隆顏家故事。記者徐如宜／攝影
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《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》以女性、家族後代的視角，講述在日治時期以金礦、煤礦...
《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》以女性、家族後代的視角，講述在日治時期以金礦、煤礦發跡的基隆顏家故事。記者徐如宜／攝影
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影想文化藝術基金會執行長李崗（左）感謝高雄市副市長葉匡時（右）協助，希望以此小故...
影想文化藝術基金會執行長李崗（左）感謝高雄市副市長葉匡時（右）協助，希望以此小故事獻給大時代，讓大家一起來品味時代。記者徐如宜／攝影
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《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》在大東藝術文化中心演出，左至右為影想文化藝術基金會...
《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》在大東藝術文化中心演出，左至右為影想文化藝術基金會執行長李崗、導演廖若涵、小說原著一青妙、高雄市副市長葉匡時、文化局長林思伶。記者徐如宜／攝影
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《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》在高雄大東文化藝術中心演出，以女性、家族後代的視角...
《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》在高雄大東文化藝術中心演出，以女性、家族後代的視角，講述在日治時期以金礦、煤礦發跡的基隆顏家故事。記者徐如宜／攝影
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