《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》 小故事獻給大時代

由影想文化藝術基金會與高雄市愛樂文化藝術基金會主辦，中國信託文教基金會贊助巡演的「2019新舞臺藝術節」《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，12月6、7日在高雄大東文化藝術中心演出。劇情以女性、家族後代的視角，來講述在日治時期以金礦、煤礦發跡的基隆顏家故事。影想文化藝術基金會執行長李崗表示，以此小故事獻給大時代，希望大家一起來品味時代。

高雄市副市長葉匡時表示，李崗是他多年好友，對於台灣歷史研究相當深入，過去曾拍攝過以霧峰林家為題材的「阿罩霧風雲」電影：《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》這齣戲是講述台灣日治時代五大家族其中的基隆顏家的故事，希望高雄民眾進劇場感受戲背後雋永的時代故事，更期許未來李崗導演可以把另外三個大家族故事展現出來，包括當地高雄陳家的故事。

舞台劇監製李崗則說，過去年輕時在高雄當兵，電影「想飛」也在高雄空軍基地拍攝，他跟高雄有淵源與情感。這齣戲在紀實影像以及虛實相映的舞台實景中，開啟穿越不同時空的敘事手法與創作美學，具體而微地呈現世家、庶民的個人生命史觀，以此映照大時代的變遷與動盪。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》由劇場才女導演廖若涵執導，金鐘獎編劇詹傑執筆，原著作者一青妙是顏家後代，也親自登台。一青妙說，這是父母、顏氏家族的故事，顏家與高雄也頗有淵源，顏家在高雄也有產業，與高雄陳家也有婚嫁。