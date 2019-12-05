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傳說中的「矮黑人」之謎 屏南山中石板屋藏線索

2019-12-05 17:25聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

長期在屏東恆春半島做田野調查的劉還月，日前到南迴公路旁的排灣族獅子鄉丹路部落吉奥石板屋遺址探勘，發現該遺址有近30間家屋，室內寬闊不一，雖沒有屋頂，牆面石板也泰半倒塌，但地基保存狀況良好，還發現罕見的人像祖靈圖騰；他說，屏東恆春半島到台東大武，有不少荒廢的石板屋聚落遺址，吉奥是規模最可觀的一處，希望能為傳說中的矮黑人解開謎團。

曾探勘過多個石板屋遺址的劉還月說，吉奥石板屋遺址位於半山腰，是族人的傳統禁地，當天由丹路村長，上丹路部落主席和熱心部落文化復振的族人帶領前往，先以原住民儀式告知來意表示禮貎和尊重，進入後發現有近30間家屋，規模很大，雖泰半倒塌，淹沒在荒煙蔓草中，但地基保存狀況還算良好，更難得的是，在遺址發現有面3個人像的石雕，雕刻線條古樸，可能有3、400年或更久的歷史。

在眾多已發現的石板屋遺址中，劉還月認為吉奥是規模最可觀的一處，除了地基保存狀況良好，更發現有價值且罕見的原住民祖靈圖騰，建議獅子鄉公所循鄰近的牡丹鄉公所模式，劃為重要史蹟保存地，好好保護在原地，也做為地方的文化觀光亮點；獅子鄉公所說，當地有部分部落長老視為不可碰觸的傳統禁地，為避免觸犯族人禁忌，部落人先要達成共識。

劉還月說，石版屋遺址是非常特殊的舊部落遺址，其究竟從何而來，去向何處，是否和傳統說中的矮黑人有關，迄今仍是個「謎」，經學術單位研究，部分遺址依其建築工法與住屋型態和周邊植物調查，研判應屬排灣族先人的遺址；部落族人未避免詛咒遭遇不測，禁止族人進入，變成排灣族神秘的禁地，提醒外人進入聖地時要注意自己的言行舉止，畢竟要尊重排灣族的文化傳統。

矮黑人多是傳說，文獻史料在日人移川子之藏的「台灣高砂族系統所屬の研究」記載：「傳播小矮人故事的地方，都是排灣族的遷播地；大概是說，有人群叫做Ngurur 或Guzul 的矮小種族，在南部和東部，受到來自中央山脈西側Pa-uma-umaq 故址的排灣族擠壓，而逐漸衰弱，乃至於滅亡。」

劉還月日前前往南迴公路旁的屏東獅子鄉丹路部落吉奥石板屋遺址探勘，牆面石板泰半倒塌...
劉還月日前前往南迴公路旁的屏東獅子鄉丹路部落吉奥石板屋遺址探勘，牆面石板泰半倒塌，但地基保存狀況良好，還發現罕見的人像祖靈圖騰，希望能為傳說中的矮黑人解開謎團。圖／劉還月提供
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劉還月日前前往南迴公路旁的屏東獅子鄉丹路部落吉奥石板屋遺址探勘，牆面石板泰半倒塌...
劉還月日前前往南迴公路旁的屏東獅子鄉丹路部落吉奥石板屋遺址探勘，牆面石板泰半倒塌，但地基保存狀況良好，還發現罕見的人像祖靈圖騰，希望能為傳說中的矮黑人解開謎團。圖／劉還月提供
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遺址排灣族屏東

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