傳說中的「矮黑人」之謎 屏南山中石板屋藏線索

長期在屏東恆春半島做田野調查的劉還月，日前到南迴公路旁的排灣族獅子鄉丹路部落吉奥石板屋遺址探勘，發現該遺址有近30間家屋，室內寬闊不一，雖沒有屋頂，牆面石板也泰半倒塌，但地基保存狀況良好，還發現罕見的人像祖靈圖騰；他說，屏東恆春半島到台東大武，有不少荒廢的石板屋聚落遺址，吉奥是規模最可觀的一處，希望能為傳說中的矮黑人解開謎團。

曾探勘過多個石板屋遺址的劉還月說，吉奥石板屋遺址位於半山腰，是族人的傳統禁地，當天由丹路村長，上丹路部落主席和熱心部落文化復振的族人帶領前往，先以原住民儀式告知來意表示禮貎和尊重，進入後發現有近30間家屋，規模很大，雖泰半倒塌，淹沒在荒煙蔓草中，但地基保存狀況還算良好，更難得的是，在遺址發現有面3個人像的石雕，雕刻線條古樸，可能有3、400年或更久的歷史。

在眾多已發現的石板屋遺址中，劉還月認為吉奥是規模最可觀的一處，除了地基保存狀況良好，更發現有價值且罕見的原住民祖靈圖騰，建議獅子鄉公所循鄰近的牡丹鄉公所模式，劃為重要史蹟保存地，好好保護在原地，也做為地方的文化觀光亮點；獅子鄉公所說，當地有部分部落長老視為不可碰觸的傳統禁地，為避免觸犯族人禁忌，部落人先要達成共識。

劉還月說，石版屋遺址是非常特殊的舊部落遺址，其究竟從何而來，去向何處，是否和傳統說中的矮黑人有關，迄今仍是個「謎」，經學術單位研究，部分遺址依其建築工法與住屋型態和周邊植物調查，研判應屬排灣族先人的遺址；部落族人未避免詛咒遭遇不測，禁止族人進入，變成排灣族神秘的禁地，提醒外人進入聖地時要注意自己的言行舉止，畢竟要尊重排灣族的文化傳統。