賴清德拚「一天九村」鐵人行程 李問化身淡菜男孩

民進黨副總統候選人賴清德今前往連江縣，除力挺立委參選人李問，並懇請鄉親支持「蔡賴配」外，也展開「一天9村」的鐵人行程，視察馬祖大橋工程預定地、關心馬祖重大建設及了解在地醫療設施營運狀況。

賴清德今到南竿，與李問一同展開「一天9村」的「鐵人行程」，從介壽村、復興村出發，逆時針拜訪南竿鄉每個村子。其中，到獅子市場掃街拜票時，賴清德揹著寫有李問名字的「行軍氣球」，除懇請鄉親支持「蔡賴配」外，也表示李問選擇到馬祖艱困選區參選，以步行方式走遍馬祖，足見李問愛台灣、愛馬祖的決心，盼得到鄉親支持。

除了市場拜票，賴清德也在李問的陪同下，視察馬祖大橋工程、機場擴建改善工程及在地醫療設施營運狀況。賴說，正因為了解馬祖在地需求，所以在他當行政院長任內，通過馬祖大橋的規畫預算；針對交通問題，賴表示，機場擴建及航空公司進駐皆為居民期望，以及往返台馬的重要基礎建設，目前交通部與華信航空也正在積極準備。

過去曾為醫師的賴清德，也十分關注馬祖在地醫療設施，賴表示，目前馬祖鄉親的後送制度在他當行政院長任內，已做好完善規畫，未來榮總也會在馬祖設置專門掛號窗口，不限於榮民，服務全馬祖鄉親，讓全民共享醫療資源。

李問則表示，賴清德今與他站在一起，就表示未來中央和地方會通力合作為馬祖爭取建設；李說，當初馬祖大橋構想提了幾十年，卻沒人敢跨出關鍵一步，但賴清德做到了，這代表建設不分藍綠，更不應該拘泥於意識形態。