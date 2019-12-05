金門風獅爺童書館吹熄燈號 藏書分贈有緣人

金門最大風獅爺安岐風獅爺，是附近民眾的信仰中心。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門女婿郭金堡免費服務的風獅爺童書館年底要吹熄燈號了。郭金堡今天表示，由於眼疾必須長期休養，無法照顧童書館，不得已放棄。館內藏書從9日起分3階段贈送愛書人和團體。

風獅爺童書館2年半前成立，提供免費空間供大小朋友免費閱讀並借書。1年前，每週三下午的說故事時間，從志工媽媽說故事、到小朋友以拿著書「說書」，更是深獲大小朋友歡迎。

說故事由當時6歲的許揚和4歲的許智2名小兄弟打頭陣，兩人台風穩健，口條清楚，讓人驚嘆後生可畏。小小孩林芮也不落人後，依偎在媽媽懷裡，媽媽唸一句、她說一句，也完成了她的說書處女秀。

不讓小朋友專美於前，在商場從事保全工作的薛力尹也毛遂自薦說故事，還因此獲公司頒發獎金，獎勵他為公司樹立正面形象。此外，90歲的許金印阿公，也來童書館分享金門俚語，一口氣說了3000多字，沒有停頓，大家嘖嘖稱奇。

連館長也是說故事的受惠者。郭金堡說，自己口才不佳，兒時沒有接受訓練的機會，有次志工媽媽因為孩子突然生病無法前來說故事，他臨時上場代打，之後又有幾次上場機會，久而久之發現自己口才和台風都有很大的進步。

今年5月，郭金堡突然右眼視網膜剝離，手術後近視每個月增加100度，目前已超過千度，同時白內障也逐漸增厚；10月間，左眼視網膜也出現裂孔，經雷射手術修補，需要長期觀察休養。

開張2年半的童書館即將畫上休止符，郭金堡相當不捨。他說，「開設童書館是我人生中最精采最有意義的事，也是最美的回憶」。他說，前陣子不斷嘗試並更新內部設施，但就在更新地板後，心想一切美好就要開始時，沒想到，健康出現問題，無法再照顧童書館了。

面對突如其來的變化，郭金堡不得不放下對童書館的愛，他說，館內圖書將轉贈其他愛書人和團體，再發揮功能。贈書分3階段，第一階段9日到13日，對象為各國小；第二階段16日到20日贈送給社區或公益團體；第三階段在23到27日，贈送給一般家長。聯絡電話：（082）316134。

郭金堡感謝鄉親這幾年來對童書館的支持與愛護，期待家長能繼續陪伴孩子閱讀、讓閱讀的好習慣充滿在每個家庭。