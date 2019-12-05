注意「陷阱」！2019高雄國際貨櫃藝術節在高美館等你

2001年起舉辦的雙年展「高雄國際貨櫃藝術節」，今年邁入第十屆，以「陷阱」為主題，邀集來自台灣以及南方海域國家的12組藝術家團隊，12月7日至明年2月9日在高美館南島園區展出。貨櫃藝術節創作12組貨櫃作品，透過藝術表達對山林、海洋、原初生活型態的詠嘆與回應。

高雄國際貨櫃藝術節每屆分別從不同的主題出發，以貨櫃為主要的創作媒材，由國內外藝術家或藝術建築團隊進行現地創作。高美館長李玉玲表示，貨櫃是海港城市高雄的產業特徵，也是重要的城市風景，這次貨櫃藝術節扣合了南島藝術議題，並將展區移回美術館南島園區呈現，希望藉此建構台灣原住民藝術與世界南島語族的文化連結，讓台灣南島文化藝術被世界看見。

高美館行政長林羿妏指出，鋼鐵以及貨櫃是高雄鮮明的城市意象，高雄的雙年展「國際鋼雕藝術節」及「國際貨櫃藝術節」，18年來總是帶來不同的驚喜。國際貨櫃藝術節以貨櫃作為載體，呈現藝術家對於人類生活的全新想像。

策展人曾媚珍說，展覽籌備期間，高美館策展團隊偕藝術家們進行數場「共識營」，以凝聚「陷阱」議題的發想，讓貨櫃藝術節的展演呈現更為聚焦。《陷阱：2019高雄國際貨櫃藝術節》藉由展覽主題反思資本主義下的人類生活樣貌，透過建構山林原野與都市叢林的對話，進而衍伸至文化、人權、經濟、社會等多面向議題。

第廿屆國家文藝獎得主撒古流擔任這次的藝術總監，匯集12組分別來自台灣、紐西蘭、新喀里多尼亞的藝術家及團隊創作獨特「陷阱」，藉由不同文化的語境交會，刺激及深化眾人對南島文化的理解。他說，生活中有很多陷阱等著你，陷阱是靜止、等待的，有良善、有險惡。歡迎民眾到高美館園區「被陷阱」，反思現下人類生活的種種可能。

建築師盧建銘帶著原住民學生團隊，就地取材以綁紮及接榫的工法，搭建了藝術家們休憩的工寮；撒古流規畫打造的〈等你的地方〉，作為迎接觀眾來到的舒緩所在、提供民眾展演活動資訊。多次入圍金曲的排灣族音樂人達卡鬧，為展覽量身訂製主題曲〈南島的家人〉，讓觀眾宛如置身於山林原野的回聲。