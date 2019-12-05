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台韓鳥友癡癡地等！黑面琵鷺「H74」再返茄萣溼地度冬

2019-12-05 14:47聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

台、韓鳥友關心的黑面琵鷺「「H74」，昨天被發現重返茄萣溼地。鳥友們在茄萣濕地八角亭觀察計數，已來了87隻黑面琵鷺，H74和同伴在下雨天南下度冬處，先來熟悉牠們的地盤。

去年3月19日在永安溼地發現兩隻遭漁網纏住的黑面琵鷺，一死、一傷。傷的是由韓國繫放的黑面琵鷺「H74」，經過救治，野放時左腳還腫脹難行，後來不知所蹤，直到今年1月才又現蹤北返。H74是韓國教授Dr. Kisup Lee在Chilsando島嶼繫放的黑面琵鷺，同期繫放3隻，一隻死在韓國，一隻死在日本琉球，韓方也關心僅存的H74。

黑琵家族攝影俱樂部成員王徵吉和張順雄，昨天下午4點多在茄萣溼地觀察，天氣陰雨，從遠處飛來數十隻黑面琵鷺，在八角亭前方80公尺處嬉戲，停留約半小時，然後又陸續飛回復方的停棲基地。在整理相片時，發現其中一隻戴著腳環的黑琵，就是已經恢復健康的「H74」。

鳥友們看到黑面琵鷺群，感到很開心。志工林永龍、龍少及高義，還有許多社團，整年為茄萣濕地保育付出許多心力。高雄科技大學教授張順雄表示，黑琵對茄萣、永安棲息地的「忠誠度」很高，半年在韓國、半年在台灣；候鳥無國界，因為台灣很好，讓牠們選擇再來，看到H74的平安，有滿滿的感動。

繫著腳環的黑面琵鷺「H74」（右），今冬又翩然飛返茄萣溼地，鳥友看到老朋友非常開...
繫著腳環的黑面琵鷺「H74」（右），今冬又翩然飛返茄萣溼地，鳥友看到老朋友非常開心。圖／張順雄提供
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繫著腳環的黑面琵鷺「H74」（前右），今冬又翩然飛返茄萣溼地，鳥友看到老朋友非常...
繫著腳環的黑面琵鷺「H74」（前右），今冬又翩然飛返茄萣溼地，鳥友看到老朋友非常開心。圖／張順雄提供
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繫著腳環的黑面琵鷺「H74」（右），今冬又翩然飛返茄萣溼地，鳥友看到老朋友非常開...
繫著腳環的黑面琵鷺「H74」（右），今冬又翩然飛返茄萣溼地，鳥友看到老朋友非常開心。圖／張順雄提供
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黑面琵鷺韓國濕地

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