迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工

瞄準高雄運動商機，一功營造與法商迪卡儂共同投資4億元，打南台灣最大消費兼休閒運動商場「迪卡儂亞灣旗艦店」，將興建1棟3層樓大型運動商場，除賣場外，還有籃球場、5人制足球場、跑道等，今舉行動土典禮，預計明年底完工。

「迪卡儂亞灣旗艦店」位於高雄多功能經貿園區特貿區中華五路、近時代大道路口（夢時代購物中心斜對面），占地4千坪，規畫興建3層樓大型運動商場，賣場面積近2000坪，汽車停車位337位、機車停車位180位。

今上午由高雄市副市長葉匡時、一功營造執行董事林尉棋、台灣迪卡儂執行長紀杰夫及中石化董事長林克銘等人共同主持動土典禮，預計2020年底完工，估可創造200個就業機會。

葉匡時說，南台灣第一家迪卡儂旗艦店，相信可以很有效、快速帶動亞灣地區發展。這個案子也帶動周邊土地很快租出去、並陸續有開發計畫，市府也非常高興。

葉匡時說，市長韓國瑜上任後，重視產業服務及企業發展，以此案為例，自一功營造來跟他談及此事，到今天動土，不到半年就完成。其他企業界若有需要市府服務的地方，市府也一定用最快效率幫大家解決問題。

林尉棋則感謝市府團隊的高行政效率，他說，當初擔心土地重畫時程，會延誤開發進度，但市府同意讓這塊地邊重畫邊開發；都審等程序從申請到掛件也花不到1個月，工務局也承諾未來會加速審查建照、使照等行政程序，助此案順利推展。

紀杰夫說，迪卡儂的宗旨是將運動的歡樂和益處帶給大眾，他11年前到高雄，當時還沒有很多迪卡儂門市，但已能看到很多發展機會，如今機會已在眼前可以成真。