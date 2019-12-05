協助高雄偏鄉推C肝微根除 扶輪社慨捐居民篩檢費
高雄市梓官區、桃源區多年來為C肝盛行地區，高雄醫學大學附設中和紀念醫院團隊去年執行衛生局、衛福部計畫，在高雄梓官開辦「C肝整合照顧中心門診」，也與桃源區衛生所合作推動篩檢及確診者投藥。未來將針對梓官區未篩8里的20歲以上居民進行全面篩檢、陽性者分段投藥，殲滅在地肆虐數十年之久的C肝病毒。
此外，桃源區衛生所去年一年內達成30到75歲在籍在戶人口的篩檢率達99.5%，治療率95%成效，成為全國第一個「微根除」C肝區域，未來將持續針對該區30到75歲在籍不在戶的民眾擴大篩檢，希望能達到全根除目標。
為能提高C肝篩檢率，國際扶輪3510地區鳳山中山扶輪社及高雄新市鎮扶輪社捐出4百多萬元，挹注當地居民篩檢費用，今衛生局特別舉辦捐贈儀式頒發感謝狀。
衛生局長林立人表示，桃源區「在籍不在戶」比例高達4成，今年上半年衛生局及高醫在該區篩檢1千多人，有70多人確診為C肝，目前投藥率達9成多，希望能持續針對「在籍不在戶」擴大篩檢，找出更多陽性者加以治療。
高醫肝膽胰內科教授戴嘉言說，梓官區赤崁、赤東兩里過去C肝罹患率高達3成，連國中生都有人得C肝，因應C肝口服抗病毒藥物納入健保，從過去要自費2百多萬元變成免費，醫師鼓勵當地居民完成2到4個月療程，治癒率高達95%，但因前端的篩檢仍須自費，部分民眾裹足不前，很感謝扶輪社挹注資源，讓醫療團隊在社區積極找出更多個案進行治療。
留言