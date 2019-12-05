協助高雄偏鄉推C肝微根除 扶輪社慨捐居民篩檢費

高雄市梓官區、桃源區多年來為C肝盛行地區，高雄醫學大學附設中和紀念醫院團隊去年執行衛生局、衛福部計畫，在高雄梓官開辦「C肝整合照顧中心門診」，也與桃源區衛生所合作推動篩檢及確診者投藥。未來將針對梓官區未篩8里的20歲以上居民進行全面篩檢、陽性者分段投藥，殲滅在地肆虐數十年之久的C肝病毒。

此外，桃源區衛生所去年一年內達成30到75歲在籍在戶人口的篩檢率達99.5%，治療率95%成效，成為全國第一個「微根除」C肝區域，未來將持續針對該區30到75歲在籍不在戶的民眾擴大篩檢，希望能達到全根除目標。

為能提高C肝篩檢率，國際扶輪3510地區鳳山中山扶輪社及高雄新市鎮扶輪社捐出4百多萬元，挹注當地居民篩檢費用，今衛生局特別舉辦捐贈儀式頒發感謝狀。

衛生局長林立人表示，桃源區「在籍不在戶」比例高達4成，今年上半年衛生局及高醫在該區篩檢1千多人，有70多人確診為C肝，目前投藥率達9成多，希望能持續針對「在籍不在戶」擴大篩檢，找出更多陽性者加以治療。