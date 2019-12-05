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「買太太 、力先生、毒小姐」 內門罕見姓氏趣事多

2019-12-05 07:57聯合報 記者徐白櫻／即時報導

高雄內門以罕見姓氏著稱，兵、力、買、東、來等姓氏分布各地，總鋪師机義雄「阿机師」跟名廚阿基師同音，不過此机非彼基。另有農民買順發早已習慣被人稱呼「買先生」，老婆也習慣被稱「買太太」，不過家中三小孩因姓氏特殊，被人趣稱「買一瓶、買一斤、買一籠」，好氣又好笑。

內門人口約萬餘人，卻有許多姓氏是外地少見。根據旗山戶政所統計，內門共有兵、力、机、姬、卯、候、毒、蘭、藍、東、鄂、宜、寧、月、來、買、穆、萬、油、邦等罕見姓氏，主要分布在內興里、木柵里、三平里、永富里與溝坪里。

買姓家族居住在溝坪里，早年居民買順發與兄弟從山上搬下來定居，家中育有三名子女。買順發說，家中三小孩自己命名，老大藝萍、老二藝菁、老么立龍，字面上看名字很順，誰知因為他姓買，名字諧音成為「買一瓶」、「買一斤」、「買一籠」。

買順發說，買的台語發音與「馬」很像，初次見面的人要費一番口舌解釋，也有人用欽羨語氣說，姓買真好，可以買黃金、買鑽石，買什麼東西都可以。

姓買常被外人取笑，姓力也不遑多讓。內門居民力煒庭說，因為姓力的關係，會讓人聯想他的力大如牛，所以從小就被同學稱為水牛，長大後常被人要求拿身分證佐證他的特殊姓氏，若旁人知道他媽媽姓月，一定會更驚奇。

高雄內門居民買順發因姓氏特殊，很容易被初次見面的人記住，很也常被人誤解他是姓馬而...
高雄內門居民買順發因姓氏特殊，很容易被初次見面的人記住，很也常被人誤解他是姓馬而非買。記者徐白櫻／攝影
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