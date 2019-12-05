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高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54聯合報 記者徐白櫻／即時報導

高雄內門平埔族祭拜阿立祖，不少居民在戶外、客廳或邊間房舍豎立水壺神座，平日會用檳榔與香菸祭拜。文史工作者陳聰賢追查發現，內門怪姓由來與西拉雅族頭目大里撓有關，此人因協助清朝平定「黃教之亂」有功，乾隆皇帝賜姓「戴」，此後族人群起要求賜姓，以平埔語直譯成漢姓，誕生許多特殊姓氏。

清朝乾隆年間發生「黃教之亂」，一名竊賊四處偷牛造成台南新化百姓惶惶不安，西拉雅新港社頭目大里撓協助清朝剿匪，成功後被乾隆皇帝賜姓「戴」，另賜地封為六品官，大里撓帶著族人遷居內門三平里，分成33區屯墾定居，衍生出橫山宋江陣。

受大里撓賜姓影響，其他族人有要求賜姓，所以衍生出力、机、姬、卯、候、毒、蘭、藍、東與買等少見姓氏。

羅漢門文史工作室負責人陳聰賢指出，大里撓死後葬在內門，墓地占地遼闊，20幾年前改建，規模縮小許多，200多年歷史的舊墓碑一度被人盜賣，切割機器不斷故障，最後只好送回原地，墓碑傳奇讓地方人士津津樂道。

內門三平地區仍保有平埔族信仰，不少人家中供奉太祖（阿立祖），平日會以檳榔或香菸祭拜，初一、十五更換瓶水，6月16日太祖生日另準備豐盛貢品祭拜。机姓居民說，太祖非常顧家，曾發生鄰居來借農具未知會主人，返家後身體突然不舒服，回來祭拜太祖就恢復健康，真的很神奇。

文史工作者陳聰賢（左）田調發現，新港社頭目大里撓死後葬在高雄內門，後代子孫戴鴻銘...
文史工作者陳聰賢（左）田調發現，新港社頭目大里撓死後葬在高雄內門，後代子孫戴鴻銘（右）在墓地附近種鳳梨。記者徐白櫻／攝影
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大里撓被清朝封為六品官。記者徐白櫻／攝影
大里撓被清朝封為六品官。記者徐白櫻／攝影
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西拉雅平埔族散居高雄內門木柵、三平一帶，族人至今保有祀壺習俗，將太祖（阿立祖）供...
西拉雅平埔族散居高雄內門木柵、三平一帶，族人至今保有祀壺習俗，將太祖（阿立祖）供奉在住家內。記者徐白櫻／攝影
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高雄內門木柵、三平一帶平蒲族人保有祀壺習俗，太祖（阿立祖）供奉在客廳後方。記者徐...
高雄內門木柵、三平一帶平蒲族人保有祀壺習俗，太祖（阿立祖）供奉在客廳後方。記者徐白櫻／攝影
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文史工作者平埔族墓碑

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