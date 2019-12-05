高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

高雄內門平埔族祭拜阿立祖，不少居民在戶外、客廳或邊間房舍豎立水壺神座，平日會用檳榔與香菸祭拜。文史工作者陳聰賢追查發現，內門怪姓由來與西拉雅族頭目大里撓有關，此人因協助清朝平定「黃教之亂」有功，乾隆皇帝賜姓「戴」，此後族人群起要求賜姓，以平埔語直譯成漢姓，誕生許多特殊姓氏。

清朝乾隆年間發生「黃教之亂」，一名竊賊四處偷牛造成台南新化百姓惶惶不安，西拉雅新港社頭目大里撓協助清朝剿匪，成功後被乾隆皇帝賜姓「戴」，另賜地封為六品官，大里撓帶著族人遷居內門三平里，分成33區屯墾定居，衍生出橫山宋江陣。

受大里撓賜姓影響，其他族人有要求賜姓，所以衍生出力、机、姬、卯、候、毒、蘭、藍、東與買等少見姓氏。

羅漢門文史工作室負責人陳聰賢指出，大里撓死後葬在內門，墓地占地遼闊，20幾年前改建，規模縮小許多，200多年歷史的舊墓碑一度被人盜賣，切割機器不斷故障，最後只好送回原地，墓碑傳奇讓地方人士津津樂道。