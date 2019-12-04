高雄追光季來囉 城市光廊展120米光之耶誕樹到跨年

從本月6日到明年1月5日，跨越耶誕和跨年，想為自己加點「光」的民眾，不妨到高雄市中央公園的城市光廊走一走，這裡將點亮兩座高達5米高氣球裝置藝術來自北極、南極的男孩女孩，還有全台最高、120米的耶誕樹。

這是高雄市經發局首次舉辦的「追光季」，用充滿藝術的光與燈和大眾在城市光廊一起迎接耶誕和新年。

定於6日（星期五）舉辦「2019LOVE高雄追光季」點燈儀式，今天晚間先在曝光，先在中央公展出法國巴黎藝術家Moetu Batlle和David Passegand設計的主燈「Anooki X光之耶誕樹」，這是以「LOVE高雄」為意象的主燈。巴黎藝術家創作者Les Anooki設計的兩座北極、南極男孩女孩的創作，各高5米，同時強調南北兩極融化的事實，請大家關注環境議題。另有高120米的光的耶誕樹，不只傳達環保永續的意涵，更充滿浪漫與祝福的愛情氛圍，歡迎有情人都到主燈下展開一段浪漫邂逅。

經發局號稱「高雄追光季」是全臺唯一結合在地商圈、互動科技、國際藝術及親子娛樂的大型活動，計有8區展演燈區，除了「Anooki X光之耶誕樹」，還有「許願光之樹」、「城市光流」、「海・光・空間」、「一畝光蔭」、「幻光迷宮」、CHILL ZONE」等，而且每天上演28場燈光秀，每場3分鐘到8分鐘不等。

活動最新消息可到高雄市經濟發展局臉書粉絲專頁https://reurl.cc/Gkjnoy查看， 燈區精采影片搶先看，可以連結下載：https://drive.google.com/drive/folders/1zk3Z6FdATw3_uyHinr4GiJhWKisKL4YK。