葉匡時訪鼓山洞 盼增觀光元素

高雄市副市長葉匡時（左）要求觀光局代理局長邱俊龍在鼓山洞增加觀光元素。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜力推軍事觀光，代理市長職務的副市長葉匡時昨天由觀光局長邱俊龍陪同，參觀軍事山洞，指示觀光局把鼓山區壽山一帶的昔日軍事坑道、山洞、金馬賓館等整體規畫為帶狀觀光景點，也研究加強軍事山洞的附加價值，例如在鼓山洞裡可做為紅酒儲藏區、小餐廳、咖啡吧。邱俊龍說，軍事山洞目前還屬國防部，爭取為市屬後，將規畫一些商業空間。

葉匡時先巡視的鼓山洞，位在五福四路西端穿過鼓山路的壽山坡上。鼓山洞是二戰日治時期鐵道部所興建，戰時提供員工及旅客避難的大型防空隧道，光復後交由警備總部使用，有3處入口，高約3米、寬約2.5米，形狀如馬蹄狀，主體及附屬結構總長約200公尺。鼓山洞為鋼筋混凝土材質，中間有陡峭的逃生隧道直通壽山出口，因久未使用，階梯已鐘乳石化，為避免鐘乳石階梯被破壞，已禁止踩踏。

仔細聆聽解說後，葉主張，應加強觀光元素，讓整體內涵更豐富，把時間軸線拉長，加入歷史場景與故事。

葉匡時建議，鼓山洞應提高附加價值，例如偵訊室可規畫為紅酒儲藏區，或做小餐廳、咖啡吧，也期盼增加公民意見與參與。

高雄市有200餘條軍事隧道，自左營到林園都有。邱俊龍說，鼓山洞還屬國防部軍備局所有，軍備局已函文市府詢問移撥意願。

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