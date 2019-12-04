李四川化身「工頭川伯」 主持桃源建國橋動土
高雄桃源區建山部落建國橋改善工程今天動土，副市長李四川著布農族傳統服飾，化身「工頭川伯」主持典禮，期許建國橋完工後，能提供建山里居民一條運送農產的安全道路，也藉路網的開通，帶動寶來溫泉區周邊景點，進一步推廣布農文化深度旅遊。
桃源區建國橋改善工程全長200公尺，經費為8550萬元，橋梁段長約124公尺、寬6.5公尺，規畫為單線雙向車道，也提高梁底高度到30公尺，以平順銜接兩岸，避免豪大雨期間溪水影響車輛通行。高雄市副市長李四川宣布施工期程從405個工作天改為405個日曆天，叮嚀施工團隊全力以赴，不論什麼風雨，橋梁一定要屹立不搖、品質第一。
李四川今天著布農族服飾，化身為工頭「川伯」展現十足的親和力，也與工務局長吳明昌、原民會主委吳慧琴及桃源區長謝英雄在臉書「雄工夫」直播，分享開工動土的喜悅。
李四川說，今年度工務團隊新開闢道路橋梁案將近50案，面積約15萬 平方公尺，含永安的保興二路拓寬、鳳山的瑞興路拓寬、鹽埕區的公園二路至大義街等。此外，規劃或施工中的重要道路如濱海聯外道路開闢工程、橋頭科學園區聯外道路、內門觀光休閒園區主要聯外道路開闢、國道1號鼎金系統國10東向銜接國1北上匝道工程等，投入金額超過98億元，致力提供市民安全舒適的康莊大道。
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