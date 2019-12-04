親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

PTT殺死一個外交官 他翻出蔡英文言論自由日談話好諷刺

無聲的入侵：澳洲陷入中共紅色滲透之苦戰

李四川化身「工頭川伯」 主持桃源建國橋動土

2019-12-04 20:33聯合報 記者王昭月／即時報導

高雄桃源區建山部落建國橋改善工程今天動土，副市長李四川布農族傳統服飾，化身「工頭川伯」主持典禮，期許建國橋完工後，能提供建山里居民一條運送農產的安全道路，也藉路網的開通，帶動寶來溫泉區周邊景點，進一步推廣布農文化深度旅遊。

桃源區建國橋改善工程全長200公尺，經費為8550萬元，橋梁段長約124公尺、寬6.5公尺，規畫為單線雙向車道，也提高梁底高度到30公尺，以平順銜接兩岸，避免豪大雨期間溪水影響車輛通行。高雄市副市長李四川宣布施工期程從405個工作天改為405個日曆天，叮嚀施工團隊全力以赴，不論什麼風雨，橋梁一定要屹立不搖、品質第一。

李四川今天著布農族服飾，化身為工頭「川伯」展現十足的親和力，也與工務局長吳明昌、原民會主委吳慧琴及桃源區長謝英雄在臉書「雄工夫」直播，分享開工動土的喜悅。

李四川說，今年度工務團隊新開闢道路橋梁案將近50案，面積約15萬 平方公尺，含永安的保興二路拓寬、鳳山的瑞興路拓寬、鹽埕區的公園二路至大義街等。此外，規劃或施工中的重要道路如濱海聯外道路開闢工程、橋頭科學園區聯外道路、內門觀光休閒園區主要聯外道路開闢、國道1號鼎金系統國10東向銜接國1北上匝道工程等，投入金額超過98億元，致力提供市民安全舒適的康莊大道。

高雄桃源區建山部落建國橋改善工程今天動土。記者王昭月／翻攝
高雄桃源區建山部落建國橋改善工程今天動土。記者王昭月／翻攝
分享
高雄市副市長李四川（前排右四）著布農族服飾主持建國橋動工典禮。記者王昭月／翻攝
高雄市副市長李四川（前排右四）著布農族服飾主持建國橋動工典禮。記者王昭月／翻攝
分享

李四川布農族直播

延伸閱讀

宋楚瑜批藍內鬥 綠一黨獨霸

影／沒跟喊當選 王金平：支持韓國瑜把市長做好

李四川密會王金平 拚國民黨最後大團結

李四川見王金平 韓國瑜：中華民國保衛戰 泛藍...

相關新聞

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

影／雞場惡臭源自背後腐敗結構 屏南立委參選人張怡怒點5人

2019-12-04 17:14

高市一德夜市何去何從 市府：可研議在勞工公園找定點

2019-12-04 20:00

「酒香也怕巷子深」 高市推視障按摩與6企業簽特約商店

2019-12-04 19:59

選舉文宣小物超療癒 洗完好浴皂還能敷面膜

2019-12-04 17:15

高雄印刷廠枯水期排藍色水遭查獲 環局檢測超標開罰

2019-12-04 15:56

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

鼓山洞缺觀光吸引力 葉匡時建議可做小餐飲

2019-12-04 14:25

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

增加鼓山洞觀光吸引力 葉匡時：如儲藏紅酒或設咖啡吧

2019-12-04 11:04

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

鳳山溪大東橋上游 畫水汙染管制區

2019-12-03 23:48

中油回饋金制度化？ 「現制度較彈性」

2019-12-03 23:46

氣爆代位求償律師費 藍批白花6千萬

2019-12-03 23:33

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

影／高雄氣爆 陳麗娜再提代位求償浪費善款6232萬元

2019-12-03 17:27

辦泰簽須財力證明 立委參選人秦詩雁：應取消對泰免簽

2019-12-03 16:40

高雄水產品搶攻清真市場 2年38件通過認證

2019-12-03 15:50

高雄通過鳳山溪劃定水汙染管制區 水汙法從嚴開罰汙染

2019-12-03 15:30

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

雲林同婚布條惹議 藍綠互槓

2019-12-03 23:58

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

張善政明赴基隆寵物銀行 市府打臉謝絕競選活動禁入

2019-12-04 18:15

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

集集山區通報有人獵殺石虎 鎮長向警方報案

2019-12-04 18:24

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

基隆第4間日照中心揭牌 田寮河景第一排「五星級」

2019-12-04 17:22

屏東2選區「全面開戰」 議長議會雙發聲明捍衛立場

2019-12-04 16:53

影／雞場惡臭源自背後腐敗結構 屏南立委參選人張怡怒點5人

2019-12-04 17:14

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

里長妨害投票罪判決確定9個月未解職 議員曾玟學批太扯

2019-12-04 14:18

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

北市違建處理委會 明年二月運作

2019-12-03 23:38

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

基隆LED聖誕樹「長」出來 7日晚間7時點燈照亮海洋廣場

2019-12-04 17:12

影／好感情！台南農改場與畜試所 百名員工新化林場健走

2019-12-04 16:26

台酒砸10億 南投酒廠打造威士忌城堡

2019-12-03 23:57

神仙魚水族界熱門新寵 養殖達人林義川榮獲百大青農

2019-12-04 10:36

烏山頭水庫設光電板 沒環評遭民眾抗議

2019-12-03 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top