李四川化身「工頭川伯」 主持桃源建國橋動土

高雄桃源區建山部落建國橋改善工程今天動土，副市長李四川著布農族傳統服飾，化身「工頭川伯」主持典禮，期許建國橋完工後，能提供建山里居民一條運送農產的安全道路，也藉路網的開通，帶動寶來溫泉區周邊景點，進一步推廣布農文化深度旅遊。

桃源區建國橋改善工程全長200公尺，經費為8550萬元，橋梁段長約124公尺、寬6.5公尺，規畫為單線雙向車道，也提高梁底高度到30公尺，以平順銜接兩岸，避免豪大雨期間溪水影響車輛通行。高雄市副市長李四川宣布施工期程從405個工作天改為405個日曆天，叮嚀施工團隊全力以赴，不論什麼風雨，橋梁一定要屹立不搖、品質第一。

李四川今天著布農族服飾，化身為工頭「川伯」展現十足的親和力，也與工務局長吳明昌、原民會主委吳慧琴及桃源區長謝英雄在臉書「雄工夫」直播，分享開工動土的喜悅。