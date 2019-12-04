租車公司贈電動機車推廣低碳 嘉惠金門烈嶼教師

金門冠城租車公司今天捐贈12輛電動機車給烈嶼鄉國中小學，提供學校老師代步。縣府教育處表示，此舉對學校及老師幫助很大；環保局也說，盼透過捐贈讓更多人接觸低碳載具。

冠城公司董事長許燕政在烈嶼國中捐贈電動機車，由烈嶼國中校長林永進代表接受；教育處處長羅德水、環保局長楊建立，以及受贈單位卓環國小校長余鳴、上岐國小校長薛奕龍與西口國小校長蔡志隆等人見證。

羅德水表示，目前在烈嶼鄉執教，從金門本島搭交通船通勤的國中小老師約有十數名，由於時序進入冬天，風浪過大也會造成機車無法上船及上船後的安全疑慮，冠城捐贈的12輛電動機車可以提供碼頭與學校間的交通工具，同時支援學校車輛使用需求，對學校及老師幫助很大。

楊建立表示，縣政府在建置金門低碳島計畫努力多年，除了配合中央政策加碼補助二行程機車汰購電動機車，並率先將四行程機車汰購電動機車納入補助，不僅補助金額高於各縣市，為鼓勵長期使用電動機車，也補助車主電池交換或購買第二顆電池的費用；他感謝冠城對推動低污染載具的投入，盼透過這次捐贈，讓更多人接觸低碳載具，進而能在未來改購買低碳載具。

金門冠城董事長許燕政表示，這次透過楊建立牽線，將中華電動二輪車贊助的EM100輕型電動機車12輛贈給烈嶼4所中小學，供學校使用、推廣，未來將規劃提供任何有需要的學校、公部門電動機車服務，提供綠色低碳、便捷的交通服務選項。他呼籲地方相關企業一同努力，讓金門縣成為綠色低碳都市的楷模。