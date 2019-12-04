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選舉文宣小物超療癒 洗完好浴皂還能敷面膜

2019-12-04 17:15聯合報 記者翁禎霞／即時報導

民進黨推出的文宣小物頗實用，從台灣好浴皂到青春面膜、 橡皮擦、咖啡包都有。記者翁...
民進黨推出的文宣小物頗實用，從台灣好浴皂到青春面膜、 橡皮擦、咖啡包都有。記者翁禎霞／攝影
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選舉逼近，參選人的文宣小物也跟著受注目，眼尖的選民就發現，今年的文宣小物很實用，從菜瓜布、口罩、橡皮擦、到香皂、面膜、口罩等，甚至還有酸痛貼布、面紙等，民進黨蔡英文鍾佳濱競選總部本月7日成立，總部還特別推出好young帽，戴好就會看見「台灣挺起來」，果然創意十足。

蔡英文屏東總部執行總幹事許展維並預告，蔡英文與立委參選人鍾佳濱競選總部，將於7日上午9時在屏東市中山路70號成立，當天包括總統蔡英文、副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、縣長潘孟安、前縣長曹啟鴻等人都會到場，展示「屏東隊」已經準備就緒，當天並準備發放3萬個台灣好young帽。

除了創意十足的好young帽外，綠營在這次選舉推出了不少創意文宣小物，例如中央黨部就為每位參選人製作「台灣好浴皂」，皂盒上還印有「保台三步驟」，另外小英之友會也推出青春面膜，深獲婆婆媽媽喜愛，今天在記者會中，立委周春米、許展維都親自體驗面膜效果，很有選舉小確幸。

另外，立委參選人鍾佳濱自稱「沖咖啡」，打從本屆起就推出不少咖啡隨身包、今年還有橡皮擦、口罩等，不少小物創意十足，讓選民忍不住想要收藏。

民進黨推出的文宣小物頗實用，從台灣好浴皂到青春面膜、 橡皮擦、咖啡包都有。記者翁...
民進黨推出的文宣小物頗實用，從台灣好浴皂到青春面膜、 橡皮擦、咖啡包都有。記者翁禎霞／攝影
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民進黨推出的文宣小物頗實用，其中青春面膜最受歡迎。記者翁禎霞／攝影
民進黨推出的文宣小物頗實用，其中青春面膜最受歡迎。記者翁禎霞／攝影
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蔡英文暨鍾佳濱屏東競選總部7日成立，總部推出獨家文宣小物台灣好young 帽，連...
蔡英文暨鍾佳濱屏東競選總部7日成立，總部推出獨家文宣小物台灣好young 帽，連立委周春米及總部幹部也搶自拍。記者翁禎霞／攝影
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蔡英文2020選舉2020選舉屏東縣立委鍾佳濱

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