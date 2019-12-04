影／雞場惡臭源自背後腐敗結構 屏南立委參選人張怡怒點5人

屏東縣枋寮鄉樂樂養雞場長年惡臭，時代力量立委黃國昌上周在深夜南下直播惡臭後，痛罵設廠的進黨籍屏東縣議員周碧雲違法亂搞，並稱要向周背後的貪腐集團宣戰；與時代力量結盟的無黨籍屏東第2選區立委參選人張怡，今天上午也到養雞場，挖了5碗雞屎，說要送給周碧雲等5人聞聞，她斥責「表面的雞屎腐臭，都來自背後腐敗的結構」，指如果沒有縣長、議長這些人，樂樂養雞場不會活到現在。

樂樂養雞場103年以5場養雞場之名申請合法設立，是105年即遭檢舉變更設計，農委會南下會勘認定養雞場變更設計、新增設備，且5場養雞場只有一個共同出入口及排水孔，認為應合併計算規模，當時縣府即要求限期改善，並依違反畜牧法針對5場各開罰5萬元；106年業者向枋寮鄉公所申請變更變容許使用，公所今年7月啟動初審，縣府在7月復審時依違反畜牧法開罰，現已3度裁罰共125萬元，若仍未改善，可依畜牧法撤照。

張怡在養雞場門前掀開裝滿雞屎的袋子，挖了5碗雞屎，表示分別想送給周碧雲、議長周典論、縣長潘孟安、周碧雲丈夫郭振堂和周典論女兒該選區立委參選人周佳琪，要5人聞聞雞屎臭味，體會鄉親忍受5年的苦，並手拿雞屎臭」、「心裡X」、「周家滾」看板，表達鄉親不滿訴求；自救會長、枋寮鄉代林文央說，周碧雲的養雞場毒臭鄉親，引來地方罵名，有損民進黨形象，請求黨部開除黨籍。

周碧雲日前強調，養雞場容許使用執照是於104年經縣府核發，108年卻被指違法，完全不合道理，至於臭味，她說黃國昌就站在養雞場門口，當然有味道，雞場已經離村莊1.5公里遠了，環保署及環保局也總計來500次了，沒收過環保局一張有關臭味的罰單，黃國昌所指根本「作秀」。

周佳琪競選總部表示，這半年來黃國昌一再攻擊周典論要為樂樂養雞場負責，鋪天蓋地的汙衊抹黑，根本都是捕風捉影，惡意連結而來的；周典論與樂樂養雞場一點關係也沒有，當年養雞場申請許可是在前縣長曹啟鴻任內就同意的；周典論與周碧雲同姓周，是超過十等親之外的遠親，黃國昌無限擴大解釋為周氏家族，以周氏家族、包庇、黑道、魚肉鄉民等言論辱罵，周典論已訴諸法律告訴，捍衛名譽。 與時代力量結盟的無黨籍屏東第2選區立委參選人張怡（右），今天到屏東枋寮鄉樂樂養雞場，挖了5碗雞屎，說要送給周碧雲等5人聞聞，她斥責「表面的雞屎腐臭，都來自背後腐敗的結構」。記者潘欣中／攝影 分享 facebook