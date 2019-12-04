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屏東2選區「全面開戰」 議長議會雙發聲明捍衛立場

2019-12-04 16:53聯合報 記者翁禎霞／即時報導

屏東縣立委第二選區選情幾乎進入全面開戰的狀況，時代力量緊抓養雞場臭味痛批屏縣議長周典論家族，立委黃國昌在臉書痛批女議員周碧雲在議會濫用職權，「議會甚至還刪除影片，是為自家議員摭醜嗎」？屏東縣議會今天發布新聞稿澄清絕無刪除影片，黃國昌的惡意誣指，已傷害議會名譽，昨天已向屏東縣警察局報案，並保存影片等相關證據。

屏東縣枋寮鄉樂樂養雞場臭味引發的爭議已久，縣府經三次共開罰125萬後，後續處置目前簽辦中，不過養雞場負責人周碧雲因與周典論屬遠方親戚，使得周家角色屢被時代力量黃國昌點名。

周碧雲昨天利用議會總質詢的時間，全力為樂樂養雞場辨護，並自認自己並未違法，臭味也不曾被開罰，卻屢遭黃國昌攻擊，反批黃「低級、可笑」；但卻有網友發現這支在youtube的質詢影片遭刪除，質疑是議會主導，黃國昌也跟著在臉書上提出質疑，並呼籲縣府趕緊依法撤銷違法養雞場，還給枋寮鄉親應有的乾淨空氣。

屏東縣議會獲悉後，昨天下午立即向屏東縣警察局報案，並請警方派員採證、封存影片等相關證據。議會今天下午並發布新聞稿指出，12月3日當天上午有三位議員進行縣政總質詢，除當下全程網路實況轉播外，會議結束後，全程影片立即完整上傳在屏東縣議會官網之上，隨時均可完整查找，絕無刪除之事。

另外，屏東縣議長周典論也罕見發表聲明強調自己與與樂樂養雞場一點關係也沒有。當年養雞場申請許可是在曹啟鴻縣長任內就同意的，當時他並無公職，而且他與周碧雲是超過十等親之外的遠親。

對於樂樂養雞場的爭議，周典論表示，依循法令行事，涉及民眾權益，該辦就辦。對於黃國昌的言論，他已訴諸法律，捍衛自己的名譽。

屏東縣議員周碧雲前天在議會質詢時為自己的養雞場辨護，網指屏東縣議會刪除女議員周碧...
屏東縣議員周碧雲前天在議會質詢時為自己的養雞場辨護，網指屏東縣議會刪除女議員周碧雲的質詢影片，黃國昌也在臉書提質疑，議會自清並提告。記者翁禎霞／翻攝
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屏東第二選區「全面開戰」，網指屏東縣議會刪除女議員周碧雲的質詢影片，黃國昌在也臉...
屏東第二選區「全面開戰」，網指屏東縣議會刪除女議員周碧雲的質詢影片，黃國昌在也臉書提質疑，議會自清並提告。記者翁禎霞／攝影
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