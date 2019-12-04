親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台積電變「高調」了！股價漲50％ 管理層的思維有哪些改變？

一德夜市收攤攤商請命 高市府允協助

2019-12-04 16:29中央社 高雄4日電

高雄市一德夜市。 聯合報系資料照片／記者蔡容喬攝影
高雄市一德夜市。 聯合報系資料照片／記者蔡容喬攝影
分享
高雄市一德夜市落日條款生效，警方嚴禁擺攤影響攤商生計，以一德夜市為主的上百名攤商今天到高雄市議會陳情要求就地合法，高市經發局長伏和中出面允諾協助攤商找出路。

以一德夜市為主，來自高雄各地的上百名攤商上午由台灣民眾黨立委參選人敖博勝、李佳玲，親民黨立委參選人秦詩雁陪同到議會拉白布條並呼口號，呼籲議員與市府幫忙攤商謀求生路。

攤商代表並痛批韓國瑜當選市長後就不管攤商死活，現在還去選總統，攤商有問題卻找不到市長。攤商希望能暫緩開單取締並積極協助夜市就地合法，讓攤商過個好年；攤商也呼籲韓國瑜出來面對，苦民所苦。

伏和中隨後出面接見陳情攤商，敖博勝、李佳玲及秦詩雁率攤商代表與伏和中協調，中午雙方協商1小時餘後結束，陳情攤商離去，過程平和。

伏和中指出，議會先前提案修正攤販管理條例將落日條款再延到明年5月，讓攤販有時間爭取就地合法，提案已在議會通過一讀，本會期閉幕前可望通過二、三讀。

伏和中說，落日條款11月11日生效後，僅取締一德夜市，全市其餘夜市尚未展開大執法，這是因一德夜市封路營業連消防車、救護車也無法進出，嚴重影響住戶出入及消防安全；加上攤商無法取得當地住戶同意在其家門前擺攤，這些問題沒解決，即使議會通過落日條款展延，也難以就地合法。

伏和中進一步指出，攤商代表提議要在勞工公園擺攤，勞工公園雖屬高市府工務局養工處管轄，但他願意出面轉達給養工處協調。

30年歷史的一德夜市因違法占用道路等問題屢遭檢舉，高市府7年前制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，今年11月11日落日條款生效後嚴禁擺攤，警方也加強取締還路於民。

夜市韓國瑜高雄市

延伸閱讀

影／韓國瑜：長照靠菸稅是錯誤政策 要有自己保...

韓國瑜13日走訪金門 地方建議發表和平宣言

李日貴砂石事件 韓國瑜：可以了解小舅子的委屈...

影／韓國瑜：蔡英文談網軍 遮遮掩掩、支支吾吾

相關新聞

高雄印刷廠枯水期排藍色水遭查獲 環局檢測超標開罰

2019-12-04 15:56

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

鼓山洞缺觀光吸引力 葉匡時建議可做小餐飲

2019-12-04 14:25

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

增加鼓山洞觀光吸引力 葉匡時：如儲藏紅酒或設咖啡吧

2019-12-04 11:04

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

鳳山溪大東橋上游 畫水汙染管制區

2019-12-03 23:48

中油回饋金制度化？ 「現制度較彈性」

2019-12-03 23:46

氣爆代位求償律師費 藍批白花6千萬

2019-12-03 23:33

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

影／高雄氣爆 陳麗娜再提代位求償浪費善款6232萬元

2019-12-03 17:27

辦泰簽須財力證明 立委參選人秦詩雁：應取消對泰免簽

2019-12-03 16:40

高雄水產品搶攻清真市場 2年38件通過認證

2019-12-03 15:50

高雄通過鳳山溪劃定水汙染管制區 水汙法從嚴開罰汙染

2019-12-03 15:30

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

台南安南區有熊出沒？ 屏科大初步判定結果出爐

2019-12-03 17:17

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

台中舊城區耶誕點燈 迪士尼卡通亮起來

2019-12-03 19:24

台南轉運站25日營運國道客運配合搬遷 這家名店進駐

2019-12-03 16:56

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top