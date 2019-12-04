曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

民國77年曾在金門服役的竹山春勇茶行董事長張慶松，把金門視為第二故鄉，多年來往返小三通都會在金門停留，最近他得知金門家扶中心即將在本周日舉行「寒冬送暖園遊會」特別捐贈了8千包梨山紅茶，市價約16萬的茶包給大同之家的志工隊在攤位上義賣，義賣所得將全數捐給金門家扶中心，「春勇茶王」的愛心善舉，近日在臉書發酵，不少人都提前到大同之家購買茶包，「做善事、品好茶」，一舉兩得。

金門縣大同之家主任楊志斌表示，張慶松是民國77年到79年在金門服役，當時張擔任金防部政戰部(政委會秘書長室)主任呂瑞華的文書，而他則是縣長唐雄飛的侍從官，因為兩位長官常開會，讓他們兩位幕僚多了不少互動的機會，後來就結成莫逆，儘管已退伍將近30年，但兩人還是私交甚篤，是很好的朋友。

張家3代都是種茶，張慶松在2014年7月中旬，奪下梨山春茶評鑑特等獎，成為「梨山茶王」，當時鴻海集團總裁郭台銘還派人以1斤100的價格，買下他的茶，讓他聲名大噪。

記者今天透過電話採訪張慶松，他表示，常常小三通經過金門，念念不忘金門人的熱情，把這裡當成自己的第二個故鄉，聽到楊志斌說起此事，他就決定共襄盛舉，他說，先前也長達10年贊助支持台中的家扶中心活動，希望藉此拋磚引玉。