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高雄印刷廠枯水期排藍色水遭查獲 環局檢測超標開罰

2019-12-04 15:56聯合報 記者蔡容喬／即時報導

高雄市環保局查獲仁武某印刷業者，將未處理藍色印刷水墨廢液，直接排到廠外排水溝，溝...
高雄市環保局查獲仁武某印刷業者，將未處理藍色印刷水墨廢液，直接排到廠外排水溝，溝內水都變深藍色，懸浮固體及化學需氧量更超標百倍以上，遭環保局重罰。圖／高雄市環保局提供
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環保局日前獲報仁武區後勁溪上游排水溝遭不明汙水染藍，查獲一家印刷公司將未處理的藍色印刷水墨廢液，直接排到廠外排水溝，最近因正值枯水期，排水溝內的水都變成深藍色，環保局採集水樣送驗，確認懸浮固體及化學需氧量分別超過放流水標準限值380倍及135倍，嚴重影響水質，將依廢棄物清理法重罰。

環保局調查，該印刷廠平時將廢液儲存在廠內收集井中，滿了就以少量、分段方式，以抽水馬達排入廠外排水溝。稽查人員上月中旬查獲後，採集相關水樣送驗，重金屬銅、鋅等濃度雖未超標，但懸浮固體濃度卻高達2萬3500mg/L（標準限值：30mg/L），化學需氧量濃度也達1萬3500mg/L（標準限值：100mg/L）。

附近民眾向環保局稽查人員指稱，該公司位於後勁溪上游上游獅龍溪近一年來每周都會偷排1到2次，因正逢枯水期，河道流量較低，一有廢水排入，導致排水溝水明顯變藍。但由於該公司不屬於水汙法列管事業範圍，環保局將依違反廢棄物清理法規定，裁處6千元至300萬元罰鍰。

環保局表示，該公司從事紙板印刷，在作業過程中，印刷機產出高濃度藍色水墨廢液，環保局當場要求業者應改善作業廢水，避免廢水持續汙染河道。目前環保局持續針對全市8大河川流域加強稽查，一經查獲排放廢汙水，將依法重罰，嚴重者還會移送檢警偵辦。

高雄市環保局查獲仁武某印刷業者，將未處理藍色印刷水墨廢液，直接排到廠外排水溝，溝...
高雄市環保局查獲仁武某印刷業者，將未處理藍色印刷水墨廢液，直接排到廠外排水溝，溝內水都變深藍色，懸浮固體及化學需氧量更超標百倍以上，遭環保局重罰。圖／高雄市環保局提供
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高雄市環保局查獲仁武某印刷業者，將未處理藍色印刷水墨廢液，直接排到廠外排水溝，溝...
高雄市環保局查獲仁武某印刷業者，將未處理藍色印刷水墨廢液，直接排到廠外排水溝，溝內水都變深藍色，懸浮固體及化學需氧量更超標百倍以上，遭環保局重罰。圖／高雄市環保局提供
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後勁溪廢棄物水質

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