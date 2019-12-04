助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

幼時曾受金門家扶中心幫助的金湖鎮代表陳向鑫選在今天女兒生日的日子，偕同高齡母親與妻女，三代同堂一同來到家扶中心捐贈扶幼館建館專款10萬元，盼貢獻一己之力來協助家扶中心建扶幼館，此筆善款由金門家扶中心扶幼主委李根遠及中心主任李桂平代表接受，他們也對陳向鑫一家人的回饋善舉，致上萬分的感謝之意。

金門家扶中心的自立青年陳向鑫表示，30年前，在他國小三年級時，父親不幸因急症過世撒手人寰，留下幼年時右腳遭地雷炸傷而不良於行的母親，一人帶著6名兒女食指浩繁辛勤的過生活。原先父親在世時是住在士校後方的墾荒戶，生活就很艱辛不易，父親逝世後生活就更加艱苦，由母親帶著較年長的姐姐們幫軍人修補軍衣及開雜貨店維生，並接受家扶基金會的認養協助，才得以繼續學業長大成人。

陳向鑫說，在充滿感恩與節慶的12月裡，特別是「寒冬送暖」活動即將到來的前夕，他特別開車載著母親、老婆、女兒這3位生命中最重要的人一同來完成捐款。同時，也希望透過實際參與，讓目前年紀尚幼的女兒能切記「惜福」與「感恩」！因此和家人商量同意，在女兒生日的這一天，前往家扶中心捐出建館專款10萬元，感謝幼年時期家扶中心的幫助。