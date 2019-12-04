東北季風強勁 澎湖島內交通幾停擺

澎湖東北季風強勁，動不動風力高達11級，島內海上交通疏運，這個月到今天只有4天，有2天停航，1天提早返航，可見海象惡烈。

澎湖氣象站觀測，澎湖今天的風力平均在9級，海面陣風有高達11級，比輕度颱風的風速還大。平均風速為每秒15.8公尺，已達15.5(m/s)停航標準。

澎湖車船處表示，考量航行安全，航行馬公至望安、七美離島定期交通船「南海之星2號」航班宣布取消。單單這週以來至今，就有2天停航、1天提早返航。

除此之外，11月份30天的航班中，包括租用民船疏運，一整個月就有8天因海象不佳而取消航班，就可看到澎湖冬天的東北季風強勁。