親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台積電變「高調」了！股價漲50％ 管理層的思維有哪些改變？

鼓山洞缺觀光吸引力 葉匡時建議可做小餐飲

2019-12-04 14:25聯合晚報 記者楊濡嘉／高雄報導

高雄市副市長葉匡時（左）巡視軍事觀光景點鼓山洞，建議觀光局長邱俊龍增加更多元的觀...
高雄市副市長葉匡時（左）巡視軍事觀光景點鼓山洞，建議觀光局長邱俊龍增加更多元的觀光元素。 記者楊濡嘉／攝影
分享

高雄市長韓國瑜力推軍事觀光，副市長葉匡時今天由觀光局長邱俊龍陪同，參觀部分軍事防空洞，指示觀光局把鼓山區壽山一帶的昔日山洞、金馬賓館等整體規畫為帶狀觀光景點，也研究加強觀光附加價值，例如在鼓山洞裡可做為紅酒儲藏區、小餐飲等。邱俊龍說，這些山洞目前還屬國產署，如爭取為市屬之後，會規畫一些商業空間。

葉匡時上午最先巡視鼓山洞，這處已經市府整理過，有文史導覽，收費參觀，位在五福四路西端穿過鼓山路的壽山上。葉匡時走了一圈，聽從導覽人員說明鼓山洞的結構、配置，包括全部貼了厚保麗龍板以吸音的洞壁、昔日軍事及戒嚴時期的偵訊室、形成鐘乳石的洞壁及通往壽山上的樓梯。

葉匡時巡視之後表示，走了一趟，覺得吸引力不是特別強，還要加強一些觀光元素，觀光局可和文史導覽團體研究一下，讓整個觀光內涵更豐富一點，把歷史軸線拉長，歷史場景加進去，例如鼓山洞何時建？為何建？用什麼材料？以前警備總部在用，後來用於民防，又有警方當一般辦公室，這些都可以加進去讓遊客知道，如果空空蕩蕩的，只有兩間偵訊室，只講關於偵訊室的故事，沒有多元、豐富的元素，來了一趟的人可能下次不想再來了。

葉匡時說，鼓山洞應該要增附加價值，如果它的吸引力夠，加倍收費也會有人願意進去參觀，如果吸引力不夠，即使免費，也沒有人要參觀。他舉例，偵訊室的空間規畫為紅酒儲藏的地方，或做個小餐廳、咖啡吧，讓觀光元素更豐富，也期盼公民多參與意見讓市府參考。

邱俊龍說，鼓山洞還屬國產署所有，市府正努力向國產署爭取移給高雄市，如果歸高雄市，會規畫一些商業用途。

韓國瑜曾說過今年底之前高雄市會推出5處軍事觀光景點，不過，現在整理好、能供參觀的只有兩處。葉匡時表示，執行後有許多事先無法預料的事，他認為做的時候不要匆匆忙忙，每一處都要好好做好，否則資源會稀薄，這樣的話就不是很好。　　

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葉匡時韓國瑜日軍

延伸閱讀

新聞眼／11年前的選舉支票 能不能兌現才是重...

高捷南延案 潘孟安秀報告 葉匡時：連個影子都...

高捷延伸屏東 蔡總統：部會會用專業判斷

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術...

相關新聞

屏東2選區「全面開戰」 議長議會雙發聲明捍衛立場

2019-12-04 16:53

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

高雄印刷廠枯水期排藍色水遭查獲 環局檢測超標開罰

2019-12-04 15:56

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

增加鼓山洞觀光吸引力 葉匡時：如儲藏紅酒或設咖啡吧

2019-12-04 11:04

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

鳳山溪大東橋上游 畫水汙染管制區

2019-12-03 23:48

中油回饋金制度化？ 「現制度較彈性」

2019-12-03 23:46

氣爆代位求償律師費 藍批白花6千萬

2019-12-03 23:33

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

影／高雄氣爆 陳麗娜再提代位求償浪費善款6232萬元

2019-12-03 17:27

辦泰簽須財力證明 立委參選人秦詩雁：應取消對泰免簽

2019-12-03 16:40

高雄水產品搶攻清真市場 2年38件通過認證

2019-12-03 15:50

高雄通過鳳山溪劃定水汙染管制區 水汙法從嚴開罰汙染

2019-12-03 15:30

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

台南安南區有熊出沒？ 屏科大初步判定結果出爐

2019-12-03 17:17

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

台中舊城區耶誕點燈 迪士尼卡通亮起來

2019-12-03 19:24

台南轉運站25日營運國道客運配合搬遷 這家名店進駐

2019-12-03 16:56

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

影／高雄氣爆 陳麗娜再提代位求償浪費善款6232萬元

2019-12-03 17:27

桃市議會國民黨團首度甲級動員 大刪市府90億元預算

2019-12-03 16:56

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

遏止有線電視亂象 北市府將訂自治法規

2019-12-03 18:30

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

中央重啟花東快評估 花縣府：立即環評莫淪選舉支票

2019-12-03 17:34

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

柳營奇美用音樂療癒人心 萬芳林志炫許富凱來相挺

2019-12-03 20:06

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

2019-12-03 21:15

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

2021跨年「禁陸資」 北市編6000萬預算限制廣告

2019-12-03 17:32

影／防搶演練歹徒長太凶 民眾嚇傻報警：警匪對峙！

2019-12-03 17:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top