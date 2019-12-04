鼓山洞缺觀光吸引力 葉匡時建議可做小餐飲

高雄市副市長葉匡時（左）巡視軍事觀光景點鼓山洞，建議觀光局長邱俊龍增加更多元的觀光元素。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜力推軍事觀光，副市長葉匡時今天由觀光局長邱俊龍陪同，參觀部分軍事防空洞，指示觀光局把鼓山區壽山一帶的昔日山洞、金馬賓館等整體規畫為帶狀觀光景點，也研究加強觀光附加價值，例如在鼓山洞裡可做為紅酒儲藏區、小餐飲等。邱俊龍說，這些山洞目前還屬國產署，如爭取為市屬之後，會規畫一些商業空間。

葉匡時上午最先巡視鼓山洞，這處已經市府整理過，有文史導覽，收費參觀，位在五福四路西端穿過鼓山路的壽山上。葉匡時走了一圈，聽從導覽人員說明鼓山洞的結構、配置，包括全部貼了厚保麗龍板以吸音的洞壁、昔日軍事及戒嚴時期的偵訊室、形成鐘乳石的洞壁及通往壽山上的樓梯。

葉匡時巡視之後表示，走了一趟，覺得吸引力不是特別強，還要加強一些觀光元素，觀光局可和文史導覽團體研究一下，讓整個觀光內涵更豐富一點，把歷史軸線拉長，歷史場景加進去，例如鼓山洞何時建？為何建？用什麼材料？以前警備總部在用，後來用於民防，又有警方當一般辦公室，這些都可以加進去讓遊客知道，如果空空蕩蕩的，只有兩間偵訊室，只講關於偵訊室的故事，沒有多元、豐富的元素，來了一趟的人可能下次不想再來了。

葉匡時說，鼓山洞應該要增附加價值，如果它的吸引力夠，加倍收費也會有人願意進去參觀，如果吸引力不夠，即使免費，也沒有人要參觀。他舉例，偵訊室的空間規畫為紅酒儲藏的地方，或做個小餐廳、咖啡吧，讓觀光元素更豐富，也期盼公民多參與意見讓市府參考。

邱俊龍說，鼓山洞還屬國產署所有，市府正努力向國產署爭取移給高雄市，如果歸高雄市，會規畫一些商業用途。

韓國瑜曾說過今年底之前高雄市會推出5處軍事觀光景點，不過，現在整理好、能供參觀的只有兩處。葉匡時表示，執行後有許多事先無法預料的事，他認為做的時候不要匆匆忙忙，每一處都要好好做好，否則資源會稀薄，這樣的話就不是很好。

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