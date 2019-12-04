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兒時受助家扶 金門民代陳向鑫捐款回饋

2019-12-04 14:06中央社 金門縣4日電

金門家扶中心受扶助自立青年陳向鑫今天攜母親、妻女到家扶中心捐款新台幣10萬元。他說，以前受家扶幫助，現在家扶有困難，要伸出援手報答恩情，同時盼能找到當年認養人。

陳向鑫的父親在他9歲時病逝，母親一人撫養6個孩子。當時他和姊姊還在國中小就學，接受家扶中心扶助，才讓他得以順利求學，成家立業。陳向鑫說，以前家扶幫助他們，現在家扶有困難，一定要伸援解困，報答30年前的協助。

陳向鑫說，一直想找機會回饋家扶中心，適逢年底感恩時節，覺得是該回饋的時刻了，特別選在今天女兒米樂2歲生日，帶著媽媽、妻女三堂同堂，一起前來捐款，作為扶幼館建館基金。

捐款之外，陳向鑫還有一個心願。他希望能找到當年幫助他的認養人，當面感謝他們。金門家扶中心主任李桂平表示，早年認養人等相關資料並未數位化，如今要尋找有實際困難，但願意盡全力協尋，滿足受扶助人的心願。

金門家扶中心今年寒冬送暖園遊會8日在金城國中旁籃球場空地舉行，有「梨山茶王」之稱的張慶松，曾在金門服役，他透過金門大同之家主任楊志斌捐贈8000包茶包參與義賣。楊志斌表示，張慶松的紅茶每包市價20元，義賣每包10元，買5包送1包，義賣所得全數供家扶中心使用。

家扶中心金門義賣

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