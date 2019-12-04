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增加鼓山洞觀光吸引力 葉匡時：如儲藏紅酒或設咖啡吧

2019-12-04 11:04聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市韓國瑜力推軍事觀光，目前代理市長職務的副市長葉匡時今天由觀光局長邱俊龍陪同，參觀部分軍事山洞，並指示觀光局把鼓山區壽山一帶的昔日軍事洞、金馬賓館等整體規畫為帶狀觀光景點，也研究加強軍事山洞的觀光附加價值，例如在鼓山洞裡可做為紅酒儲藏區、小餐飲等。邱俊龍說，這些軍事山洞目前還屬國產署，如爭取為市屬之後，會規畫一些商業空間。

葉匡時上午最先巡視的鼓山洞，位在五福四路西端穿過鼓山路的壽山上，山洞的西面是高雄市工務局違建處理隊，東面是正在興建的高雄市警察局鼓山分局。鼓山洞」已經市府整理過，也有文史導覽。葉匡時走了一圈，導覽人員仔細說明鼓山洞的結構、大致配置，包括全部貼了厚保麗龍板以吸音的洞壁、昔日軍事及戒嚴時期的偵訊室、形成鐘乳石的洞壁及通往壽山上的樓梯。

葉匡時巡視之後表示，走了一趟，覺得吸引力不是特別強，還要加強一些觀光元素，觀光局可和文史導覽團體研究一下，讓整個觀光內涵更豐富一點，把歷史軸　線拉長，歷史場景加進去，例如鼓山洞何時建？為何建？從建好到現在的歷史多久？用什麼材料？以前警備總部在用，後來用於民防，又有警方當一般辦公室，這些都可以加進去讓遊客知道，如果空空蕩蕩的，只有兩間偵訊室，只講關於偵訊室的故事，沒有、多元、豐富的元素，來了一趟的人可能下次不想再來了。

參觀鼓山洞要收費，如果目前的吸引力還不夠，是否適合收費？葉匡時說，要從附加價值方面來思考，鼓山洞應該要增附加價值，如果它的吸引力夠，加倍收費也會有人願意進去參觀，如果吸引力不夠，即使免費，也沒有人要參觀。

如何增加鼓山洞的附加價值？他舉例，偵訊室的空間規畫為紅酒儲藏的地方，或做個小餐廳、咖啡吧，讓觀光元素更豐富，也期盼公民多參與意見讓市府參考。

邱俊龍說，鼓山洞還屬國產署所有，市府正努力向國防部爭取移給高雄市，如果歸高雄市，會規畫一些商業用途。

韓國瑜曾說過今年底之前高雄市會推出5處軍事觀光景點，現在整理好、能供參觀的只有兩處。葉匡時表示，韓國瑜是有此目標和理想，但執行之後有許多事先無法預料的事；做的時候也不要匆匆忙忙，每一處都要好好做好，否則資源會稀薄，這樣的話就不是很好。　　

高雄市副市長葉匡時（前左二）巡視軍事觀光景點鼓山洞。記者楊濡嘉／攝影
高雄市副市長葉匡時（前左二）巡視軍事觀光景點鼓山洞。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市副市長葉匡時（左）巡視軍事觀光景點鼓山洞，建議觀光局長邱俊龍增加更多元的觀...
高雄市副市長葉匡時（左）巡視軍事觀光景點鼓山洞，建議觀光局長邱俊龍增加更多元的觀光元素。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市副市長葉匡時（右）巡視軍事觀光景點鼓山洞時，思考洞內的偵訊室可以做更多元的...
高雄市副市長葉匡時（右）巡視軍事觀光景點鼓山洞時，思考洞內的偵訊室可以做更多元的運用。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市副市長葉匡時（中）巡視軍事觀光景點鼓山洞，觀光局長邱俊龍（左）說明洞壁有厚...
高雄市副市長葉匡時（中）巡視軍事觀光景點鼓山洞，觀光局長邱俊龍（左）說明洞壁有厚寶麗龍板。記者楊濡嘉／攝影
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葉匡時高雄市韓國瑜

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