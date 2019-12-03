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山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28聯合報 記者江國豪尤聰光／即時報導

山地原住民立委選區橫跨全國，11名參選人爭搶3席，戰況激烈，藍綠兩黨新人在屏東交戰。國民黨山地原住民現任立委簡東明未登記參選，藍營首度未在屏東提名，改由台東縣議員章正輝參戰，並獲黨內原住民大老相挺；民進黨徵召屏縣府原民處長伍麗華投入戰局，首度參戰卻被視為刺客級選將，縣長潘孟安今晚也到牡丹鄉為伍拉抬聲勢。掌握4萬票的屏東山原大票倉儼然成了兵家必爭之地，藍綠都喊出「決戰屏東！」。

教育界出身的伍麗華雖起步較晚，但網路空軍戰力卻表現亮眼，臉書粉專成立1百多天就創造6千多人追蹤，目前在11名參選人中，僅次於尋求六連霸的無黨籍立委高金素梅。伍透過臉書發表教育、產業、青年等政見，每周日晚間10點透過直播與選民面對面，成功創造網路聲量，但如何化成實質選票仍是關鍵，為搶攻原青選票，將陸續舉辦青年座談會，15日也將在屏東新來義部落舉辦競總成立大會，營造勝選氣勢。

上一屆山地原住民立委選舉中，屏東縣投票率約6成4，共開出2萬6千多張選票，其中簡東明就占1萬3千票，簡未參選，選票流向成各參選人搶票重點區。老將國民黨孔文吉爭取5度連任，與高金素梅兩人嫻熟組織戰，掌握基本盤優勢，在北部、中部頗具實力，國民黨提名台東章正輝接棒簡東明，劍指屏東搶攻南台灣山原選票。

屏東縣共9個原鄉，地方憂心未來爭取建設資源得到外縣市，喊出保住一席山原立委在屏東，章陣營則強調其排灣家族與屏東淵源深，也獲得簡東明相挺，以及前立委華加志、曾華德等國民黨黨內原住民大老表態支持。

尋求連任的孔文吉說，雖然他的主場不在屏東，但山原立委選舉是全國性的，「哪裡有票，哪裡有需要，絕對人到服務到」。向六連霸叩關的無黨籍老將高金素梅具高知名度，有其獨特選戰策略，近來也勤走屏東搶票欲衝高得票數。

山原立委參選人包括伍麗華（民）、孔文吉（國、現）、章正輝（國）、高畹芯（喜樂島）、張曜羣（綠黨）、錢宥均（安定力量）、撒卡伊（台澎黨）、高金素梅（無、現）、林信義（無）、伊斯坦大‧貝雅夫‧正福（無）、林曉婷（無）等11人，老將、新秀對決，各有擅場。

屏東縣長潘孟安（左）今晚為民進黨山地原住民參選人伍麗華（右）牡丹鄉後援會站台輔選...
屏東縣長潘孟安（左）今晚為民進黨山地原住民參選人伍麗華（右）牡丹鄉後援會站台輔選。圖／伍麗華競選團隊提供
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屏東縣長潘孟安（左）今晚為民進黨山地原住民參選人伍麗華（右）牡丹鄉後援會站台輔選...
屏東縣長潘孟安（左）今晚為民進黨山地原住民參選人伍麗華（右）牡丹鄉後援會站台輔選。圖／伍麗華競選團隊提供
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屏東縣高金素梅

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