影／高雄氣爆 陳麗娜再提代位求償浪費善款6232萬元

2019-12-03 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／即時報導



高雄市議會員陳麗娜今天下午再度提出高雄氣爆案，前高雄市政府代位求償，陳菊團隊在代位求償拿掉了集體訴訟的上限規定，高雄市政府最後還是以「一案 1 萬無上限」的方式，從善款那裡挖走6532萬元，請律師幫市府打官司，浪費善款高達6232萬元，要前朝官員出面說清楚。

高雄市府前朝官員表示，先前已多次公開說得清清楚楚，因此這次不再隨著要選立委的落跑議員陳麗娜起舞，並表示「Google很好用、希望她會用，，但她比較急迫的恐怕是先Google，她口中追蹤器到底去了哪裡。」

陳麗娜說，高雄氣爆調查小組認為律師費，以每一 受災者為一案，律師費每案1萬元，預估有1800 案，三審總預算編5400 萬二，最後市府共提起訴 6大案，共 3140 件，花掉善款6532萬元。

但比較國賠集體訟律師費和代位求償的不同，國賠律師費訂有集體訴訟機制，「 每增加1人補助1萬元，最高補助50萬元」，換句話說，打集體訴訟最省律師費，若50位災民各自起訴，一案3萬元，將花費150萬元律師費，若改為集體訴訟，只補助50 萬元律師費，人每增一人1萬元，但達上限，只給50萬元，總共300萬元。

陳麗娜說，如依依國賠律師集體訴訟的機制，6案每案最高就是補助國賠律師集體訴訟的機制50萬元，總共300萬元，但因為陳菊團隊在代位求償，拿掉集體訴訟的上限規定，最後從6532萬元來請律師幫市府打官司，等於浪費善款6232萬元。