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特教生才藝競賽視障生唱你是我的眼 自閉生組舞告台

2019-12-03 17:23聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

「2019高雄市特教生才藝競賽」今、明兩天在高雄市樹德家商演藝廳登場。共有來自高雄市高中職、國中小50所學校特教生報名參賽，挑戰樂器演奏、國標舞、街舞、民族舞蹈、現代舞、花式疊杯、舞台劇、扯鈴、直排輪、說故事等。楠梓特殊學校4名視障生演唱「你是我的眼」，高雄特殊學校自閉學生組「舞告台」熱舞，令人動容。

教育局長吳榕峯表示，感謝教師們秉持無私「教育愛」因材施教，讓特教生在舞台上被肯定，展現自信與勇敢，啟發潛能與逐夢，也感謝家長們關懷參與活動，家庭溫暖的力量是每個孩子最大的生命動力來源。競賽的目的不在於得獎，而是讓這群小天使們能盡情展現自信與笑容，快樂成長，並喚起社會大眾對特教生的關懷與認同。

楠梓特殊學校有4名視障學生參與才藝競賽，以一首「你是我的眼」，獲得熱烈掌聲。楠梓特教校長黃國書說，4名同學雖然看不見，但都愛唱歌，老師這次將他們組合起來參加特教生歌唱競賽，4人對歌詞其實早已是滚瓜爛熟，但仍是顯得緊張，同學相互提點歌詞。

黃國書說，看不見的孩子更能專注於聲音，享受旋律的美感，大聲唱歌。視障孩子往往缺少的是一個走進社會，接獨人群的機會，高雄市連續3年為特教生舉行才藝競賽，已是特教孩子的嘉年華會，希望這個活動能成傳為傳統，在大家關心弱勢時，也關懷特教生。

高雄特殊學校可愛的「舞告台」團體，參與舞蹈項目的競賽。學校3個月前開始選拔，最後選出最愛跳舞的五名學生。校長陸奕身說，五名學生為自閉症，一般人教一次，他們要練很多次，要花更多時間，但孩子不斷反覆練習也不嫌累，相信是勤能補拙。

樹德家商綜合職能科學生小真，從不因自己是智能障礙而自我放棄，學習態度認真用心，曾獲高雄市107學年度3Q達人優選。她從小熱愛國標舞蹈，為學習國標舞曾摔到全身是傷，但每次喊疼後，又堅持再練。

楠梓特殊學校4名視障生演唱「你是我的眼」，獲得熱烈掌聲。記者徐如宜／攝影動容。
楠梓特殊學校4名視障生演唱「你是我的眼」，獲得熱烈掌聲。記者徐如宜／攝影動容。
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高雄特殊學校學生苦練上台，演出精彩。記者徐如宜／攝影
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高雄特殊學校自閉學生組「舞告台」熱舞，獲得熱烈掌聲。記者徐如宜／攝影
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「2019高雄市特教生才藝競賽」在高雄市樹德家商演藝廳登場。記者徐如宜／攝影
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「2019高雄市特教生才藝競賽」在高雄市樹德家商演藝廳登場。記者徐如宜／攝影
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高雄市國標舞視障

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