辦泰簽須財力證明 立委參選人秦詩雁：應取消對泰免簽

2019-12-03 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



親民黨高雄第7選區立委參選人秦詩雁針對泰簽須附財力證明，相對於台灣對泰實施免簽，根本是矮化國格，要求台灣應取消對泰國的免簽，捍衛尊嚴。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 泰國將對台灣實施簽證新制，要求國人申請赴泰自由行簽證須附財力證明，親民黨高雄第7選區立委參選人秦詩雁認為，蔡政府和官員是「熱臉貼冷屁股」，為了觀光數字可以自我矮化國格，竟讓泰國如此踐踏我國尊嚴。她要求台灣應取消對泰國的免簽，捍衛尊嚴，更點名同選區民進黨參選人許智傑表態。

秦詩雁說，台灣跟泰國沒有外交關係，為了區區的觀光人數，卻連國格都可以不要，現在適逢大選，選總統的選總統、選立委的選立委，但是該事件對人民權益及國家尊嚴影響重大，至今沒看到總統蔡英文或執政黨立委拿出魄力回應。

許智傑則表示，與泰國談互惠免簽這件事，早在馬政府時期就錯過最佳時機；不過對於赴泰國須附財力證明，他也不能認同這項作法，「政府應與泰國進行交涉，要求泰方訂出對台灣較好的新方案」。

秦詩雁指出，根據觀光局統計，2018年前往泰國的旅客人數有67萬9145人，今年光上半年就有40萬6624人，成長超過2成，台灣對泰國貢獻這麼多觀光人數，還給予免簽優惠，換來的卻是苛刻、變本加厲的不對等結果，這就是蔡政府的新南向政策成果嗎？

秦詩雁說，一般而言。去外國會需要附上財力證明，通常都是辦理長期留學、移民、工作等需求的簽證，但是僅僅是去泰國旅遊都要附財力證明，「這是什麼樣的心態？是把台灣人當成貴賓、還是當成潛在罪犯了？」