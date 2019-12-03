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夜鷹專案建功 高雄食品廠2次偷排遭逮

2019-12-03 16:25中央社 高雄3日電

高雄市環保局啟動「夜鷹專案」稽查，查獲大發工業區一家毛豆工廠第2次偷排，涉將未經處理製程廢水直接繞流排放至廠外雨水溝，違規情節重大，將重罰並勒令停工。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘今天表示，昨天晚間至大發工業區執行「夜鷹專案」稽查，稽查人員發現這家冷凍食品公司有異常排放情形，立即採樣並進廠確認查察。

稽查人員發現業者為節省污水處理成本，涉將未經處理的製程廢水直接繞流排放至廠外雨水溝，這是業者連續2次繞流排放行為。業者於今年11月19日晚間也遭「夜鷹專案」查獲類似違規情事。

高雄市環保局表示，業者已違反水污染防治法，違規情節重大，後續將裁罰新台幣6萬元至2000萬元，並依法勒令停工；稽查人員也現場採集水樣送驗，將待水質檢測報告結果依違反水污法裁處。

業者第1次遭「夜鷹專案」稽查時，也是廢水未經廢水處理設施，就將廢水直接排放至雨水溝，現場採集水樣送驗報告才剛出爐正核算裁處金額。林燦銘說，隔2週又明知故犯，違規情節重大。

由於高濃度廢水夾帶大量有機物，排入河川水體經細菌分解後變黑變臭，嚴重影響河川水質惡化，林燦銘呼籲業者應妥善處理製程產出廢水，納入工業區污水處理廠處理，並請經濟部工業局督促大發工業區服務中心善盡管理職責，掌握區內事業單位廢污水排放情形。

污水高雄市水質

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