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學習承擔責任接受祝福 金門烈嶼成年禮催淚

2019-12-03 16:04中央社 金門縣3日電

金門縣烈嶼鄉成年禮今天舉行，32名8、9年級學生完成闖關考驗後，接受父母師長的祝福，完成成年禮，邁向人生新里程碑。學子同時向父母奉茶叩首，感謝養育之恩，會場催淚。

烈嶼國中校長林永進表示，成年禮是金門地區盛事，會在孩子16歲時辦理，在前烈嶼鄉鄉長林金量提倡下，成年禮集中在烈嶼國中辦理，成為烈嶼鄉年度盛會。

今天一早，鄉長洪若珊帶領學校師生祭拜天公後，學子接受負重、致遠、針黹、引福、濟世和淨心6道關卡考驗。「負重」這關要扛沙袋，有些女生覺得好重，男生多半臉不紅氣不喘完成任務。「針黹」這關在告訴學生，現在是男女平等社會，穿針引線是男人應該具備的基本技能，同時讓學生了解家務不分男女。男生專注穿針引線的模樣，十分有趣。

「致遠」這關，籃子裡放有磚塊、鳳梨、蘿蔔、蔥和芹菜，學生要用扁擔扛著走一圈，象徵承擔責任、勤奮學習，並得到聰明、好運的祝福。烈嶼鄉民代表會代表林長征和兒子林珉睿PK挑擔，結果爸爸略勝一籌，比兒子快一步抵達終點。

鄉長洪若珊隨後為學子加冠並頒發成年禮考驗及格證書和印章，祝福學生開創美好前程。接著學生宣誓，要以尊重、包容之心培養責任感與榮譽心，擔當起對家庭、學校、社會和國家的使命。

今年是洪若珊首次以鄉長身分在成年禮致詞，格外感動；她告訴學子，從今天起要為自己的行為負責，不能再為所欲為；她勉勵學生正面坦然面對生活挑戰與考驗，以校訓「誠正勤僕」的態度處世。鄉代表會主席方駿洋以自我肯定、承擔責任、心智成長和感恩回饋勉勵這些「轉大人」的學生。

成年禮的壓軸是奉茶和叩首，茶還沒到手，就有媽媽感動地落淚，也有爸爸難得流露真情，上前擁抱著孩子。不少鄉公所人員在旁看了，也偷偷拭下眼角淚水。

典禮尾聲，會場播放學生對父母的「有愛大聲講」影片，多數學生感謝父母辛苦拉拔長大、謝謝爸媽照顧；有人大喊「愛你們喔」，有人說「謝謝爸媽當我的避風港」，還有學生搞笑說，謝謝把「我這隻豬」養這麼大。台下的家長看了十分感動，覺得孩子怎麼一夕間就長大了。

金門鳳梨

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