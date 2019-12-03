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宣導長照知能 衛福部培訓認證馬祖村長

2019-12-03 14:17中央社 馬祖3日電

衛福部今天到連江縣辦理長照知能認證村長培訓及授證，並提供實用宣導品，幫助村長提升宣導成效。

衛福部協同內政部及各縣市政府，10月至12月為全國22縣市村里長展開巡迴宣導活動，連江場今天上午於連江縣衛生福利局舉辦，由長期照顧司副司長周道君為村長作報告，並感謝村長對於長照在地宣導及服務轉介的重視。

這項活動在答題完成後，致贈長照知能認證村里長證書一幀，並提供村長整套長照服務資源宣導品，幫助村長提升宣導成效。

長照衛福部內政部

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