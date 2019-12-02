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氣炸！網傳電視台內部對話 竟酸高以翔「沒跑兩下就猝死」

高捷延伸屏東 葉匡時臉書發文：這是假新聞嗎？

2019-12-02 22:10聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

針對屏東縣潘孟安宣布高捷延伸屏東之事，高雄市副市長今晚記在臉書發文說「這是假新聞嗎？我怎麼不知此案「確定」了？」

葉匡時在臉書長說，「請問潘孟安，你的"確定"的定義為何？」是「確定」要做捷運延伸到屏東的研究規畫？還是「確定」核定這個計畫要動工了？能否給我們 一紙公文或會議紀錄，讓我們「確定」一下？

葉匡時說，對不起，在民進黨的執政下，我實在不「確定」，我能「確定」什麼？

葉發文後不到10分鐘，馬上就有網友回應說「這算是假新聞嗎？」

針對屏東縣長潘孟安宣布高捷延伸屏東之事，高雄市副市長今晚10點在臉書發文說「這是...
針對屏東縣長潘孟安宣布高捷延伸屏東之事，高雄市副市長今晚10點在臉書發文說「這是假新聞嗎？我怎麼不知此案"確定"了？」。記者謝梅芬／翻攝
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屏東縣潘孟安假新聞

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