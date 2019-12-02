潘孟安喊高捷確定延伸至東港 高市府：只是規畫第一步

2019-12-02 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



屏東縣長潘孟安今晚為立委參選人蘇震清站台時說，已與高雄市捷運局協調完畢，高捷確定將延伸東港。不過高雄市捷運局長范揚材說，屏東縣府委託市府做可行性研究，可行性研究約要2年，之後才會確定路線。圖／報系資料照片 分享 facebook 屏東縣長潘孟安今晚為立委參選人蘇震清站台時說，已與高雄市捷運局協調完畢，在高鐵確定南延後，高捷也確定將延伸東港。不過高雄市捷運局長范揚材說，屏東縣府委託市府做可行性研究，可行性研究約要2年，之後才會確定路線。

行政院副院長陳其邁今晚在為蘇震清站台時也說，高鐵南延是立委支持、院長支持、總統支持所促成，接下來的高捷南延屏東東港，已經確定高捷紅線會跨過高屏溪，直達新園鄉、東港鎮，未來還可能會延伸潮州鎮。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，高捷到東港已有共識，目前正由高雄捷運局做路網規畫，初步有4條路線，下月會提期末報告送交通部。

高雄市捷運局長范揚材說，屏東縣府爭取前瞻計畫經費，希望從林園延伸到東港，高市府幫忙做規畫報告，有規畫4條路線，分別是林園延伸到東港、大寮延伸至屏東市、大寮延伸至潮州、左營高鐵延伸至屏東市，但屏東縣府想優先推動林園到東港。

范揚材說，屏東縣府委託高雄市捷運局幫忙做評估報告、可行性研究等，高雄市府角色類似顧問公司，建設經費則是由屏東縣府去跟中央爭取。

范揚材說，高雄市府2、3周前有跟縣府簡報，預計規畫報告明年給屏東縣府，屏東縣府再據此向中央爭取可行性研究經費，爭取到後，屏東縣府再委託高市府做可行性研究，之後再向中央爭取經費，做接下來的綜合規畫、環評等。

范揚材說，要做完可行性研究後才會確定路線是否可行，而可行性研究約要2年時間，現在還只是第一步。可行性研究通過後，之後還有綜合規畫、環評等程序，綜規、環評也要2、三3時間，能否林園延伸到東港，要以後才能確定。