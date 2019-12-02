旗山香蕉馬拉松周日起跑 5千根香蕉吃免驚

2019-12-02 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



第三屆旗山香蕉馬拉松周日（8日）開跑，高雄市一群在地廠商、社區與社團展開準備，陸續備妥旗山枝仔冰、香蕉蛋糕、香蕉乖乖、香蕉蛋捲與毛豆豆漿等路跑補給品。今年另有香蕉批發商郭士男大手筆贊助5100根新鮮香蕉，眾人要以滿滿熱忱迎接馬拉松選手到來。

旗山馬拉松是全台唯一一場以香蕉為主的賽事，由聯合數位文創與旗山、美濃兩地區公所合辦賽事。賽事分成全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里與親子組5公里等組別。旗山區公所指出，全程馬拉松路徑涵蓋旗山、美濃兩地田園風光，全馬選手會從旗山蕉園跑至美濃白玉蘿蔔田。

主辦單位表示，旗山很多在地店家大力支持運動賽事，像是旗山起家、歷史悠久的枝仔冰城，香蕉蛋糕熱賣多年的吉美麵包店，年輕型農郭泰呈當代言人的香蕉乖乖，另有鮮緹香蕉蛋捲、糖廠社區南瓜包、龍鳳寺香蕉湯、「蕉愛跑」紅豆糕等補給品琳瑯滿目，大家都希望透過運動賽事增加旗山知名度。