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機械所碩論寫命理！中州科大急止血 校長、副校長記大過

潘孟安為蘇震清站台 喊話屏東要衝出蔡英文最高得票率

2019-12-02 19:53聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

昨天還在日本的屏東縣長潘孟安，今晚出現在屏東縣立委參選人蘇震清的造勢場合，他批評總統蔡英文的對手「連東西南北都搞不清楚」，他說要顧青年創業、顧托育和老人的只有民進黨政府，他呼籲選民支持蔡英文，一定要在屏東衝出最高得票率。

潘孟安先細數高鐵南延、高捷等屏東等計畫將兌現，因此一定要支持民進黨政府，如果國會沒有過半，「別說買戰鬥機，買風箏都不可能」，他呼籲「台灣要贏，南台灣要先贏」，呼籲選民支持蔡英文、蘇震清。

屏東縣長潘孟安今晚為蘇震清站台呼籲選民支持，期待蔡英文要在屏東衝出最高得票率。記...
屏東縣長潘孟安今晚為蘇震清站台呼籲選民支持，期待蔡英文要在屏東衝出最高得票率。記者翁禎霞／翻攝
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2020選舉2020選舉屏東縣立委潘孟安蘇震清蔡英文

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