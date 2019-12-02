潘孟安為蘇震清站台 喊話屏東要衝出蔡英文最高得票率

2019-12-02 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣即時報導



昨天還在日本的屏東縣長潘孟安，今晚出現在屏東縣立委參選人蘇震清的造勢場合，他批評總統蔡英文的對手「連東西南北都搞不清楚」，他說要顧青年創業、顧托育和老人的只有民進黨政府，他呼籲選民支持蔡英文，一定要在屏東衝出最高得票率。