澄清遭政治抹黑 蘇震清今晚造勢：民進黨無分裂本錢

2019-12-02 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣即時報導



屏東縣第二選區立委參選人蘇震清今晚在屏東東港成立競選總部，參選前蘇震清雖未獲政黨推薦，不過今晚包括總統蔡英文、行政院副院長陳其邁、立法院長蘇嘉全等人都南下站台，蘇震清除了再度澄清自己絕未入涉誠美材案外，也強調民進黨沒有分裂本錢，呼籲選民支持他、支持總統蔡英文。

屏東縣第二選區立委選舉總計有9人登記參選，是歷年來參選人最多的一次，其中藍營是提名屏東縣議長周典論的女兒周佳琪，綠營在換將後，未提名也未推薦，除了蘇震清外，另有同是民進黨籍的鄭朝明登記參選，不過今晚蔡英文將出席為蘇站台。

蘇震清說，自己是在跟背後的議長在選，「他們還說總統會跟我們選同一人」，但他呼籲選民千萬不要上當，千萬不要讓過去蘇貞昌在競選連任屏東縣長落選的事件重演。

提起誠美材案，蘇震清說在雜誌爆料後，他立刻提告，這是有人刻意操作的政治抹黑，5月更主動向檢調申請調查，但迄今未曾接獲檢調傳訊，他也曾向民進廉政委員會主動申請調查，但未成案，結果並沒有讓鄉親漏氣，呼籲選民勿被抹黑誤導。