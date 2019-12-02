綠守屏南立委 蘇震清：我的對手是屏東議長周典論

2019-12-02 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



立委蘇震清轉戰屏東第2選區，今晚在東港鎮舉辦「守護南台灣之夜」，蔡英文總統晚間7點半將現身力挺，現場號稱湧進3萬名支持者。立委莊瑞雄、余天、新北市議員何博文以及屏東縣前縣長曹啟鴻，稍早上台致詞，莊瑞雄嗆國民黨總統參選人韓國瑜，到屏東就「瘋話黑白講」，余天說自己選情艱困，但和蘇是好兄弟，電話來了一定要南下來相挺。

蘇震清說，因為選區調整來選屏南，即使選舉有分區域，但他服務不分區域，在總統故鄉一定要贏。他強調，這次選舉很多含沙射影的抹黑，雜誌媒體說他涉入誠美材，第一時間就到北檢提告、遞陳述書，至今未遭傳喚，另外，民進黨廉政委員會也不成案，這些都證明自己是清白的，對手墮在後面用不當手段，卻不敢說能為屏東做什麼。

蘇說他不是在跟國民黨參選人周佳琪在選，而是在跟他背後的父親屏東縣議長周典論再選，這關鍵一席，民進黨沒有分裂的本錢。

莊瑞雄表示，韓國瑜來屏東「瘋話黑白講」，批評高鐵南延是盲腸線、浪費錢，再看看國民黨不分區名單原本有邱毅，第四名還是吳斯懷根本是糟蹋台灣人。他說，總統故鄉相當關鍵，一定要要大贏，過去政府建設到高屏溪就停，在屏東女兒蔡英文執政後，有高鐵及高捷南延、屏北快速道路、高雄榮總分院、台鐵恆春支線等都要來了，執行力比過去政府還猛。

余天現身站台並高歌「思慕的人」，余天表示，他自己也正投身選舉之中，遭遇「七角督」身陷艱困選區，不過馬政府執政初期，在民進黨最艱困的時候，他和蘇震清倆是最好的兄弟，蘇一通電話過來，一定要從南下來力挺。