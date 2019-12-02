親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高以翔遺照曝光！一身白暖笑當天使

毛豆從國外紅回來 12月7日揪大家到屏東崁頂採毛豆

2019-12-02 18:36聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

台灣毛豆產業發展逾40年，走過一頁興衰史，經全面機械化，強化冷鏈技術後，成功打進日本市場站穩腳步，目前每公斤毛豆賣到日本可賺進兩塊美金，是名副其實的「綠金」，業界近年更發現，台灣內銷市場仍大有可為，本月7日將在屏東崁頂農場25區舉辦「魔金傳奇」毛豆文化祭，讓國人更認識毛豆的營養美味。

毛豆富含豐富蛋白質及多種維生素，營養價值高，台灣40年前投入發展，以雲林以南為主要產區，一年2收，至今約種植9000公頃。繼70年代打開外銷市場後，民國96年在高、屏二縣市開闢生產專區大規模種植，每年出口日本約3萬噸，占日本進口量的4成，已連續11年拿下最高市占率。106年外銷量近3萬8千噸，貿易額達24.5億，更創下紀錄。

農糧署技正林巽智表示，台灣每年都與日本業者舉行懇談會，鞏固市場。高雄農改場長戴順發說，台灣毛豆不斷改良品質，廣受消費者喜愛，最近十年來產銷成績非常亮麗。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會承辦今年度「毛豆文化祭」，預訂12月7日在屏東崁頂農場25區開放民眾下田採毛豆，現場免費贈送4000包毛豆，也準備300個大獎藏在毛豆田供尋寶，最大獎是黃金！

「毛豆文化祭活動主要促進民眾更認識毛豆」冷凍蔬果公會理事長蔡敬虔說，毛豆過去都是一級品外銷，次級品留國內市場，以致國人對這項作物不甚重視，但隨著國際市場打開後，情勢翻轉，這麼營養美味的好東西，也不能輕忽國內市場的需求。

他說，日本是台灣毛豆主要外銷國，一年消費量約10萬噸，台灣的人口是日本的五分之一，現消費量僅5000噸，按人口比推估，國內市場還有2、3倍的成長空間，大有可為。

毛豆產業從外銷市場紅回來，業界訂12月7日在屏東崁頂農場25區辦「毛豆文化祭」，...
毛豆產業從外銷市場紅回來，業界訂12月7日在屏東崁頂農場25區辦「毛豆文化祭」，促進國人消費。記者王昭月／攝影
分享
毛豆與水果拌成沙拉，營養美味。記者王昭月／攝影
毛豆與水果拌成沙拉，營養美味。記者王昭月／攝影
分享
毛豆營養價值高，製成毛豆漿也美味可口。記者王昭月／攝影
毛豆營養價值高，製成毛豆漿也美味可口。記者王昭月／攝影
分享
台灣毛豆一年兩收，近年農政單位開辦「毛豆文化祭」，開放民眾下田採摘，促國人更的認...
台灣毛豆一年兩收，近年農政單位開辦「毛豆文化祭」，開放民眾下田採摘，促國人更的認識毛豆的營養美味。圖／本報資料照
分享

屏東農改場農糧署

相關新聞

高雄氣爆裝置藝術惹議 陳麗娜反嗆：天價且規避採購法

2019-12-02 17:58

屏東縣崁頂鄉長二度遭羈押 縣府指派九如鄉前鄉長許重慶代理

2019-12-02 17:59

「凍蒜」聲聽到凍未條 屏東市公所用民謠尬聲

2019-12-02 16:56

高雄輕軌爭議路段 葉匡時：原路線導入造街計畫

2019-12-02 16:40

為台灣香蕉扮飛人 潘孟安挑戰日本一日生活圈

2019-12-02 14:27

違建屋頂改設太陽能光電 環保又賺綠金

2019-12-02 14:24

寶可夢道館全國密度最高 澎湖玩家組社團抓寶

2019-12-02 14:20

高雄氣爆公共藝術詢價結果出爐 尹立嗆將對民代提告

2019-12-02 11:53

高雄輕軌二階爭議路段 預計走原路線但改工法

2019-12-02 11:38

屏東馬卡道夜祭10日登場 跳戲酬神平安宴一次展現

2019-12-02 11:17

違建不只有拆除廢棄一途 高雄輔導賺綠金

2019-12-02 10:06

賴清德到高雄為劉世芳站台 都沒有口誤

2019-12-01 23:58

高屏大橋機車道 今封閉拓寬

2019-12-01 23:51

聯合盃作文賽 金門202位學生到場

2019-12-01 23:26

高餐大與業者辦牛肉創意料理賽 獲獎可列入餐廳新菜色

2019-12-01 23:25

高雄耐震補助提高 申請不踴躍

2019-12-01 23:03

劉世芳笑談三輪車跑得快 黃昭順：同走六合路四年級生

2019-12-01 22:38

最「夯」賽事！複合式山地越野挑戰賽 38位選手完賽

2019-12-01 20:37

從衝突到合作 六龜十八羅漢山自然人文協會成軍

2019-12-01 19:54

大武山下能量充足 屏東185線出現「竹飛碟」

2019-12-01 16:57

高市超商咖啡速食店騎樓禁菸12月1日開罰 首日取締5件

2019-12-01 16:05

高屏大橋機車道2日起封閉拓寬 8.5萬機車族請小心

2019-12-01 15:51

高雄市12月就業徵才 原大八飯點開幕急徵人

2019-12-01 15:13

為五千弱勢童辦園遊會 屏東家扶的愛心大接力

2019-12-01 15:12

屏東勝利國小辦健走 600人走過眷村

2019-12-01 13:50

新崛江商圈耶誕市集開幕 AR實境與店家互動

2019-12-01 13:50

力推跨境電商 金門邀專家學者研商開講

2019-12-01 13:19

孫立人將軍文史展 鳳山黃埔眷村展出

2019-12-01 13:18

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人

2019-12-01 20:53

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:39

高雄輕軌二階爭議路段 預計走原路線但改工法

2019-12-02 11:38

鰻苗飆高價每尾140元「有價無量」一晚只撈到2尾

2019-12-01 22:00

內湖5期違規住宅 70餘戶改為商業稅率

2019-12-01 23:37

走了15年基隆新市政大樓過關 林右昌：歷史性的一步

2019-12-02 13:32

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06

中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51

阿里山櫻后染病 化身戲偶求醫

2019-12-01 23:53

埔里、魚池、水里景點 有望納日月潭景區

2019-12-01 23:38

高雄氣爆公共藝術詢價結果出爐 尹立嗆將對民代提告

2019-12-02 11:53

板橋溪崑及新埔公托中心成立 可收托1500名嬰幼兒

2019-12-02 13:10

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31

台中大坑、新田多條步道整修完畢 市府辦淨山

2019-12-01 23:06

里長大小聲／日和里民漸增 李福源天天跑公所

2019-12-01 23:23

賴清德到高雄為劉世芳站台 都沒有口誤

2019-12-01 23:58

中火「火力全開」？ 藍營中部3首長首合體齊嗆中火

2019-12-01 21:25

林佳新餵狗喝酒還罵三字經 陳其邁：動保負面教材

2019-12-02 16:30

影／燒稻草害處多多 她投訴籲執法要有魄力

2019-12-02 17:15

高屏大橋機車道 今封閉拓寬

2019-12-01 23:51

不裝綠能設備政府會查稅！ 台東縣府：這是騙術別上當

2019-12-02 10:49

從衝突到合作 六龜十八羅漢山自然人文協會成軍

2019-12-01 19:54

違建不只有拆除廢棄一途 高雄輔導賺綠金

2019-12-02 10:06

高雄輕軌爭議路段 葉匡時：原路線導入造街計畫

2019-12-02 16:40

屏東縣崁頂鄉長二度遭羈押 縣府指派九如鄉前鄉長許重慶代理

2019-12-02 17:59

想要羊毛被讓阿嬤溫暖過冬 竹市圓夢計畫心願卡待認領

2019-12-02 10:35

高雄氣爆裝置藝術惹議 陳麗娜反嗆：天價且規避採購法

2019-12-02 17:58

南門市場大樓改建開工 112年完工

2019-12-01 23:25

劉世芳笑談三輪車跑得快 黃昭順：同走六合路四年級生

2019-12-01 22:38

影／台中市豐南消防分隊新廳舍落成 育英立體停車場啟用

2019-12-02 10:48

參加日本米食競賽 台東池上老農謝美國勇奪金賞大獎

2019-12-02 17:36

警官穿制服大跳佛舞 中市府：不觸法但應避免

2019-12-02 14:05

北市拆違建收費 新北有望跟進

2019-12-01 23:22

台南T-Bike 明年騎進溪北

2019-12-01 23:27

｢南鯤鯓代天府傳奇故事圖集｣ 志工訓練收穫滿

2019-12-02 11:08

里長大小聲／北市葫蘆國小跨堤陸橋 許振禮盼成光雕新景點

2019-12-01 23:20

「凍蒜」聲聽到凍未條 屏東市公所用民謠尬聲

2019-12-02 16:56

台電綠島火力發電廠歷時7年整治 終改善地下水汙染

2019-12-01 19:42

陽明山山藥季開跑 士林官邸菊展周日落幕

2019-12-01 23:21

彰化青農談甘苦 最缺技術

2019-12-01 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top