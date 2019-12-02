毛豆從國外紅回來 12月7日揪大家到屏東崁頂採毛豆

2019-12-02 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



台灣毛豆產業發展逾40年，走過一頁興衰史，經全面機械化，強化冷鏈技術後，成功打進日本市場站穩腳步，目前每公斤毛豆賣到日本可賺進兩塊美金，是名副其實的「綠金」，業界近年更發現，台灣內銷市場仍大有可為，本月7日將在屏東崁頂農場25區舉辦「魔金傳奇」毛豆文化祭，讓國人更認識毛豆的營養美味。

毛豆富含豐富蛋白質及多種維生素，營養價值高，台灣40年前投入發展，以雲林以南為主要產區，一年2收，至今約種植9000公頃。繼70年代打開外銷市場後，民國96年在高、屏二縣市開闢生產專區大規模種植，每年出口日本約3萬噸，占日本進口量的4成，已連續11年拿下最高市占率。106年外銷量近3萬8千噸，貿易額達24.5億，更創下紀錄。

農糧署技正林巽智表示，台灣每年都與日本業者舉行懇談會，鞏固市場。高雄農改場長戴順發說，台灣毛豆不斷改良品質，廣受消費者喜愛，最近十年來產銷成績非常亮麗。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會承辦今年度「毛豆文化祭」，預訂12月7日在屏東崁頂農場25區開放民眾下田採毛豆，現場免費贈送4000包毛豆，也準備300個大獎藏在毛豆田供尋寶，最大獎是黃金！

「毛豆文化祭活動主要促進民眾更認識毛豆」冷凍蔬果公會理事長蔡敬虔說，毛豆過去都是一級品外銷，次級品留國內市場，以致國人對這項作物不甚重視，但隨著國際市場打開後，情勢翻轉，這麼營養美味的好東西，也不能輕忽國內市場的需求。