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「凍蒜」聲聽到凍未條 屏東市公所用民謠尬聲

2019-12-02 16:56聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東市公所12月7日晚上，將在千禧公園草皮廣場舉辦「冬戀民歌 暖心回味」民歌音樂會，民歌歌手許景淳今天在記者會上，手彈月琴帶著現場來賓一起歡唱。屏東市長林恊松說，大選將至民眾一直聽「凍蒜」快要受不了，歡迎大家來聆聽民歌，陶醉在民歌的旋律中。

林恊松表示，選舉快到了，整天在藍綠對決，民眾快被「凍蒜」聲弄到受不了，不如聽民歌放鬆一下。民歌不是4、5、6年級的專利，也希望青年朋友可以來聆聽，每一首個都很有意義，年輕朋友可以從歌詞、歌聲中更認識家鄉的風土民情。

屏東市公所表示，每一首耳熟能詳的經典民歌訴説我們每階段的故事，隨伴著成長過程，總能在裡面找到屬於自己的那首歌。今年屏東市公所特別在12月7日晚間七點於屏東市千禧公園舉辦「冬戀民歌 暖心回味」民歌音樂會活動，以民歌音樂作為主軸，讓大家細細回味，一場充滿台灣味的民歌饗宴。

民歌音樂會邀請「民歌男神-施孝榮」、「金曲雙株-南方二重唱」、「三金歌王-殷正洋」、「學生情人-于台煙」更是重金禮聘「美聲天后-許景淳」壓軸登場，一首首耳熟能詳的經典民歌歌曲，帶領觀眾重溫年輕時光，找回最純真的自己，同時也讓年輕人一起認識民歌、熟悉民歌、傳承民歌。

屏東市公所在12月7日晚間七點於屏東市千禧公園舉辦「冬戀民歌 暖心回味」民歌音樂...
屏東市公所在12月7日晚間七點於屏東市千禧公園舉辦「冬戀民歌 暖心回味」民歌音樂會活動。記者江國豪／攝影
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民歌歌手許景淳今天在記者會上，手彈月琴帶著現場來賓一起歡唱。記者江國豪／攝影
民歌歌手許景淳今天在記者會上，手彈月琴帶著現場來賓一起歡唱。記者江國豪／攝影
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屏東音樂會許景淳

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