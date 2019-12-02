「凍蒜」聲聽到凍未條 屏東市公所用民謠尬聲

2019-12-02 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東市公所12月7日晚上，將在千禧公園草皮廣場舉辦「冬戀民歌 暖心回味」民歌音樂會，民歌歌手許景淳今天在記者會上，手彈月琴帶著現場來賓一起歡唱。屏東市長林恊松說，大選將至民眾一直聽「凍蒜」快要受不了，歡迎大家來聆聽民歌，陶醉在民歌的旋律中。

林恊松表示，選舉快到了，整天在藍綠對決，民眾快被「凍蒜」聲弄到受不了，不如聽民歌放鬆一下。民歌不是4、5、6年級的專利，也希望青年朋友可以來聆聽，每一首個都很有意義，年輕朋友可以從歌詞、歌聲中更認識家鄉的風土民情。

屏東市公所表示，每一首耳熟能詳的經典民歌訴説我們每階段的故事，隨伴著成長過程，總能在裡面找到屬於自己的那首歌。今年屏東市公所特別在12月7日晚間七點於屏東市千禧公園舉辦「冬戀民歌 暖心回味」民歌音樂會活動，以民歌音樂作為主軸，讓大家細細回味，一場充滿台灣味的民歌饗宴。