高雄輕軌爭議路段 葉匡時：原路線導入造街計畫

2019-12-02 16:40 中央社 高雄2日電



高雄市議會今天召開「輕軌二階爭議路段後續處理專案報告」，有關市長韓國瑜指示停工路段，副市長葉匡時說，原路線執行並導入造街計畫，另計劃自C20站延伸接高鐵站提升服務。

葉匡時指出，市府計畫以半年的時間和居民溝通，盼兩年內完成造街和輕軌工程。捷運局長范揚材指出，整個計畫期程盼111年完成。

二階輕軌工程美術館到大順路段有爭議，因有民意以路寬不足要求修正或改道，韓國瑜上任後指示停工等市府研議後再做決定，無爭議路段仍繼續進行。議會今天召開「輕軌二階爭議路段後續處理專案報告」，捷運局依據專家學者討論後提出9大方案。

專案報告結語指出，美術館及大順路段要導入居民參與，建構人本環境造街計畫，以解決民眾疑慮；另捷運局也提出一條自C20（美術館站）向北到高鐵左營站的延伸線，做為高鐵左營站的聯外道路，以提升服務。

時代力量市議員林于凱於專案報告中指出，市府過去兩年原線施作就是最主流民意，質疑市府還打算在2020年繼續推造街來凝聚共識，所謂「凝聚共識」的標準是什麼？時力市議員黃捷批評捷運局逕提C20延伸到高鐵站計畫唐突，質疑未提報中央就要執行。

民進黨市議員康裕成不滿市府未平息爭議路段問題再新增延伸到高鐵站路線，質疑新闢戰場；她批評三民區的進步因輕軌停工拖了一年，結果仍維持在大順路上，質疑市府在耽誤地方發展。

民進黨市議員何權峰不解「人本造街」概念並批評決策過程不尊重民意。民進黨市議員邱俊憲批評輕軌爭議路段拖一年結果仍不明。

葉匡時答詢表示，現在要執行的方案是原路線美術館、大順路段要執行，但原工法有次序的困難，才提造街盼降低工程難度，至於可能面對居民的抗爭，他說到時是要採公投或是其他方式處理。不過，他後來答詢親民黨市議員吳益政的建議時，同意以公民審議的方式進行。

邱俊憲質疑輕軌要原路線修改工法的方式、造街先行，是誰的決策一事？葉匡時說，決策經由3名副市長討論結果，他是市長職務代理人，在議會的說法有其法律效力。

國民黨市議員陳玫娟等人則促捷運局在輕軌爭議路段處理方式明確後就加速推進，包括溝通造街及爭取輕軌二階修正計畫等。

輕軌二階爭議路段爭議未了，不過高雄捷運公司今天發布新聞稿指出，輕軌自104年10月C1至C4站正式開放民眾免費試乘開始，累計旅運到108年12月1日下午6時許，輕軌C3前鎮之星站達成1000萬人次的歷史里程碑，高捷感謝旅客的愛護與支持。