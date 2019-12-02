為台灣香蕉扮飛人 潘孟安挑戰日本一日生活圈

2019-12-02 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣即時報導



為恢復台灣香蕉銷日榮景，屏東香蕉近期在日本0百貨和超市通路陸續上市，今年以來屏東香蕉銷日已超過2800公噸，是近年成績最好的一次，縣長潘孟安12月1日當天猶如「空中飛人」，24小時來回東京，前往百貨超市視察台灣香蕉銷售情形，未來希望爭取進軍東京奧運選手食材，並放眼明後年更多的訂單。

一日來回東京，雖然像是鐵人行程，不過看到台灣香蕉在日本市場受歡迎的程度，潘孟安還是笑得合不攏嘴。

縣府表示，屏東縣香蕉生產面積約4323公頃，香Q口感及營養豐富深受國人喜愛，更是銷日最佳農產品之一。今年以來，全台香蕉外銷量2866公噸，其中外銷日本達2801公噸，屏東為重要生產基地，約佔7成外銷量，累計外銷量近2000公噸，突破近年紀錄創新高。

縣長潘孟安12月1日當天與農民代表藝隆農產公司總經理余致榮、青果合作社屏東分社經理黃建華，24小時來回東京，前往百貨超市視察台灣香蕉銷售情形。

在視察行程中，日本百貨超市藤田店長盛讚台灣香蕉銷售情況火熱，顧客都說口感一級棒，而台灣香蕉的價格和品質更拉開與菲律賓、中南美洲香蕉的差距，深受日本消費者喜愛。

縣長潘孟安表示，台灣香蕉過去曾是外銷日本的主力，曾幾何時香蕉王國榮景已不復見，目前台灣香蕉銷日佔有率僅1%，近年政府積極強化香蕉產業自主能力，從品種、田間管理、儲運、加工及包裝，導入政府及民間力量資源，已逐步穩定香蕉產銷與品質。

今年5月日本荒井商事株式會社就曾簽約採購藝隆農產有限公司優質香蕉輸日，屏東蕉農余致榮在屏東生產香蕉與集貨，結合契作農戶及規模化的集貨場管理，今年出口日本目標500公噸，每周出櫃，未來會逐年增加外銷數量，讓台灣香蕉重返輸日榮景。