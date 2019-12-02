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寶可夢道館全國密度最高 澎湖玩家組社團抓寶

2019-12-02 14:20中央社 澎湖縣2日電

寶可夢（Pokemon Go）風糜全球，在離島的澎湖也掀起抓寶熱潮，馬公本島和偏鄉不時可見抓寶人潮。道館玩家陳必福7日將籌組社團組織推廣，盼藉此帶動澎湖的另類觀光熱潮。

陳必福表示，澎湖抓寶熱潮夯，初估在至少有超過1000名玩家，散布各行各業，在市區或偏鄉都可見抓寶人潮。單單在澎湖本島，就至少有5個抓寶的群組，少則有100多人，最多的高達有500多人，只要群組一呼應，幾乎是全體總動員，不明究理民眾路過還誤以為發生了什麼事。

陳必福說，澎湖玩抓寶人潮中，不乏有人帶著專屬小木箱來配置，裝備至少有2部手機，甚至有人隨身攜帶5部手機，最多的則是綽號「阿豪」的玩家，一個人就擁有12部手機，抓寶是他生活中最大休閒娛樂。

抓寶晉升最高等級的陳必福指出，澎湖抓寶的道館或補給站的密度，全國高居第一，在全縣1市5鄉處處可見抓寶人潮，單單在澎湖文化局週邊就有3處道館，因此平時早晚三五好友相約抓寶，每週三定期的晚餐時間，到處可見抓寶人潮。

陳必福表示，澎湖縣寶可夢促進觀光發展協會，有36位玩家發起籌備。7日召開首次成立大會後即可展開運作，由他兼主委，未來將透過寶可夢熱潮，不受天候和旅遊淡旺季影響，吸引各縣市玩家來澎湖一起交流，也盼帶動地方觀光熱潮。

澎湖的「摩西分海」。 圖／聯合報系資料照片
澎湖的「摩西分海」。 圖／聯合報系資料照片
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澎湖寶可夢

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