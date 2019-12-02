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高雄輕軌二階爭議路段 預計走原路線但改工法

2019-12-02 11:38聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄二階輕軌美術館、大順路段引發爭議，高雄市政府今到議會進行輕軌二階專案報告，敲定未來仍將朝原路線進行，但改變工法，會先進行造街再蓋輕軌，造街前會再與居民溝通取得共識。

高雄市捷運局長范揚材到議會報告表示，經過專家學者評估，輕軌爭議路段有原路線原工法、高架、地下、C型路權、改道同盟路或同盟路與大順路配對單行路線、走原路線但凝聚共識後推動造街計畫，另推動C20站往北向左營高鐵延伸。

專案報告結論指出，市府將把大南環調整先行完成，東、西臨港線等無爭議路段，持續施工測試，期許109年底大南環先行完工。至於美術館路及大順路段，因原工法不可行，因此導入居民參與，建構人本環境造街計畫，透過造街計畫解決民眾疑慮。

此外，市府將另向中央爭取向北至高鐵左營站延伸路線，推動將輕軌C20向北至高鐵左營站延伸，做為高鐵左營站聯外道路，提升整體高雄輕軌為全國性軌道運輸的一部分。

報告指出，美術館路及大順路段凝聚共識後推動人本環境造街計畫，導入居民參與機制，預計年底提出建議執行策略，後續召開本路段輕軌及造街計畫說明會，透過居民參與機制凝聚居民共識。

時代力量議員林于凱、民進黨議員康裕成及何權峰等人，質疑造街計畫還要拖多久？副市長葉匡時表示，希望半年內完成造街工作，如造街都推不動，輕軌就更困難，所以要先想辦法克服造街困難，並希望2年內把造街跟輕軌都完成。

康裕成說，再花半年跟居民溝通造街計畫，也可能失敗或成功，因這樣建設停滯1年半，要耽誤三民區交通建設到何時？要求捷運局長給確切期程。范揚材妙答，「有夢最美」，居民有共識後馬上推動，希望做出來的是百年建設。

親民黨議員吳益政則表示，爭議路段已朝健康方向前進，沿線居民溝通最重要，花時間是值得的，不要說半年，1年、2年、3年，這是百年計畫，只要能好好把每個問題解決最重要。

吳益政說，他認為市府這個方案不錯，但還是要經過人民審議決定，相比公投、民調，由公民審議較好，能否取得共識的關鍵，就是有無公民審議及路邊停車有無完善規畫。

高雄二階輕軌美術館、大順路段引發爭議，高雄市政府今到議會進行輕軌二階專案報告。記...
高雄二階輕軌美術館、大順路段引發爭議，高雄市政府今到議會進行輕軌二階專案報告。記者蔡孟妤／攝影
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高雄輕軌

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