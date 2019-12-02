屏東馬卡道夜祭10日登場 跳戲酬神平安宴一次展現

2019-12-02 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣即時報導



為復振馬卡道族文化，屏東縣高樹鄉加蚋埔聯合夜祭將於本月10、11日兩天登場，今年串聯老埤、加匏朗及加蚋埔三個部落，以締結同盟的儀式，呈現馬卡道族文化的多元性與獨特性，今年還特別邀請台東的馬卡道族親共同參與。

屏東縣的馬卡道族分布在高樹泰山村的加蚋埔、內埔鄉的老埤村、萬巒鄉佳和村的加匏朗等聚落，各部落為維持傳統儀式，每年在農曆10月、11月、1月舉行夜祭。按慣例，加蚋埔於農曆11月15日舉行夜祭，用以感謝一年來阿姆祖對族人的保佑。

文化處表示，今年採聯合夜祭的方式，希望擴大推廣，但仍保留各部落傳承已久的祭儀文化。在傳統加蚋埔的祭儀之前，會增加老埤、加匏朗的傳唱祭儀歌曲，讓大眾了解馬卡道族群多元的變化，從加蚋埔傳統的頭飾花環(馬卡道語：Ha-voun)到加匏朗的頭飾(馬卡道語：Ga-lunlun)，各個馬卡道部落的族人們共襄盛舉，凝聚族群向心力。

10日晚正式祭儀之前，還會有一場馬卡道部落宴會儀式，以竹子、芋婆葉盛上豐盛的料理，與現場來賓們共享加匏朗保留的傳統馬卡道飲食文化，祭典儀式有敬祖、狗靈祭、土牛祭、跳戲、點獻豬、敬天公、敬阿姆祖等，不同的馬卡道族部落將以不同的歌謠重新連結，共同感謝祖靈的庇佑。