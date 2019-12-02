違建不只有拆除廢棄一途 高雄輔導賺綠金
高雄市政府今年啟動四年期「創能經濟太陽光電計畫」，鼓勵民眾屋頂違建改設光電設備，環保發電又有綠金可賺，工務局統計到11月底，高雄市共有45案違建屋頂提出申請改設為太陽光電設施，經輔導，通過設置有36案，另外，還有2案正在審查。
違建大隊指出，通過申請的案件，原則上就不會優先拆除，等於可以和原建築物「共存」。至於在45案中有7案審查沒有通過，主要是影響屋頂避難平台或防火巷等涉及公共危險，不同意設立。
高雄市工務局長吳明昌說，今年啟動與各局處合作的「創能經濟太陽光電計畫」，目標要四年內新增高雄設置500萬瓦的太陽光電容量，相當創造太陽光電上中下游產業500億的產值。
另外，考慮到民眾居住需求，今年修法放寬違建拆除執行要點，推出對違建鐵皮屋頂進行輔導改造為太陽光電屋頂專案，目前透過違建處理大隊與建管處專案合作輔導，民眾申請違建屋頂轉太陽光電通過案例有36案，通過率高達80%。
違建處理大隊說，高雄氣候炎熱多雨，民眾基於避免屋頂漏水雨遮陽隔熱，頂樓常見有增建鐵皮違建情形。這些違建在不影響公共安全前提條件下，如屬民國101年以前興建完成的既存違建，違建大隊鼓勵民眾提出申請，大隊與建管處會協助輔導，讓違建不只有拆除廢棄一途，改為太陽能光電設施，不僅賺綠金，更具環保。
留言