違建不只有拆除廢棄一途 高雄輔導賺綠金

2019-12-02 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



高雄市政府今年啟動四年期「創能經濟太陽光電計畫」，鼓勵民眾屋頂違建改設光電設備，環保發電又有綠金可賺，工務局統計到11月底，高雄市共有45案違建屋頂提出申請改設為太陽光電設施，經輔導，通過設置有36案，另外，還有2案正在審查。

違建大隊指出，通過申請的案件，原則上就不會優先拆除，等於可以和原建築物「共存」。至於在45案中有7案審查沒有通過，主要是影響屋頂避難平台或防火巷等涉及公共危險，不同意設立。

高雄市工務局長吳明昌說，今年啟動與各局處合作的「創能經濟太陽光電計畫」，目標要四年內新增高雄設置500萬瓦的太陽光電容量，相當創造太陽光電上中下游產業500億的產值。

另外，考慮到民眾居住需求，今年修法放寬違建拆除執行要點，推出對違建鐵皮屋頂進行輔導改造為太陽光電屋頂專案，目前透過違建處理大隊與建管處專案合作輔導，民眾申請違建屋頂轉太陽光電通過案例有36案，通過率高達80%。