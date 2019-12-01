賴清德到高雄為劉世芳站台 都沒有口誤

2019-12-01 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



高雄市立委第三選區民進黨參選人劉世芳今天成立楠梓競選總部，民進黨副總統參選人賴清德到高雄為劉站台，這一次，賴清德都沒有「口誤」，很清楚的請選民支持「世芳」。

賴清德今天到台北市北投為民進黨立委參選人吳思瑤輔選並受訪，受訪時本來要說「下架吳斯懷（國民黨不分區立委參選人）」，一度口誤說成「下架吳思瑤」，有一點小尷尬。

賴清德今天趕到高雄為劉世芳站台時，都沒有發生名詞口誤，連日前為高雄市另一位立委參選人邱志偉站台時一度把「英德配」說成「英賴配」之類口誤都沒有，很清楚向選民訴說劉世芳在立委任內，連續四次被公督盟評為第一名的立委，很不簡單，也強調劉世芳在國防外交委員會中為國防自主的付出的努力，並為

協助台商回台投資的土地問題，爭取設置橋頭科學園區，此案也經行政院核定。

賴清德並說劉世芳重視老人長照、幼兒照顧、眷村改建、改善高雄交通等問題，率全國之先在高雄市左營、楠梓設立「不老食堂」，為四歲到六歲兒童爭取補助，也為高雄市爭取開闢新台十七線。

賴清德也向楠梓的支持者說明蔡英文總統的減稅、增加老人年金、老農年金，並堅決捍衛台灣主權，籲選民票投蔡英文。